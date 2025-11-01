BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Boros je 0 USD. Sledujte aktualizace cen BOROS v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend BOROS.Dnešní aktuální cena Boros je 0 USD. Sledujte aktualizace cen BOROS v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend BOROS.

Cena Boros (BOROS) v reálném čase je --. Za posledních 24 hodin se BOROS obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena BOROS v historii je $ 0, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena BOROS se za poslední hodinu změnila o --, za 24 hodin o -- a za posledních 7 dní o +10.64%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Aktuální tržní kapitalizace Boros je $ 115.07K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu BOROS je 879.52M, přičemž celková zásoba je 879516202.4627777. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 115.07K.

Historie cen v USD pro Boros (BOROS)

Během dnešního dne byla změna ceny Boros na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Boros na USD  $ 0.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Boros na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Boros na USD  $ 0.

Co je Boros (BOROS)

Boros is a $HYPE-backed coin on the HyperEVM ecosystem. Its purpose is to create a deflationary, yield-generating asset that rewards holders and supports the Hyperliquid ecosystem. A 5% transaction tax drives its utility: 1% is burned to reduce the 1 billion token supply, 2% is distributed gaslessly to holders as rewards, and 2% is converted to $HYPE for a treasury. This treasury invests in DeFi protocols like lending and liquidity provision, generating yield for $BOROS buybacks and burns, fostering scarcity and value growth.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Předpověď ceny Boros (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Boros (BOROS) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Boros (BOROS) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Boros.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Boros!

Tokenomika pro Boros (BOROS)

Pochopení tokenomiky Boros (BOROS) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu BOROS hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Boros (BOROS)

Jakou hodnotu má dnes Boros (BOROS)?
Aktuální cena BOROS v USD je 0 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena BOROS v USD?
Aktuální cena BOROS v USD je $ 0. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Boros?
Tržní kapitalizace BOROS je $ 115.07K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem BOROS v oběhu?
Objem BOROS v oběhu je 879.52M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) BOROS?
BOROS dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) BOROS?
BOROS dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0 USD.
Jaký je objem obchodování BOROS?
Aktuální 24hodinový objem obchodování BOROS je -- USD.
Dosáhne BOROS letos vyšší ceny?
BOROS může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenBOROS, kde najdete podrobnější analýzu.
