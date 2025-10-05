Dnešní aktuální cena boris je 0.00003322 USD. Sledujte aktualizace cen BORIS v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend BORIS.Dnešní aktuální cena boris je 0.00003322 USD. Sledujte aktualizace cen BORIS v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend BORIS.

Logo boris

boris Cena (BORIS)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 BORIS na USD

--
----
-2.30%1D
mexc
USD
Graf aktuální ceny boris (BORIS)
Poslední aktualizace stránky: 2025-10-05 18:34:34 (UTC+8)

Informace o ceně boris (BORIS) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.00003278
$ 0.00003278$ 0.00003278
Nejnižší za 24 h
$ 0.00003439
$ 0.00003439$ 0.00003439
Nejvyšší za 24 h

$ 0.00003278
$ 0.00003278$ 0.00003278

$ 0.00003439
$ 0.00003439$ 0.00003439

$ 0.00108161
$ 0.00108161$ 0.00108161

$ 0.00002574
$ 0.00002574$ 0.00002574

-1.19%

-2.30%

+24.54%

+24.54%

Cena boris (BORIS) v reálném čase je $0.00003322. Za posledních 24 hodin se BORIS obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00003278 do maxima $ 0.00003439, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena BORIS v historii je $ 0.00108161, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00002574.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena BORIS se za poslední hodinu změnila o -1.19%, za 24 hodin o -2.30% a za posledních 7 dní o +24.54%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu boris (BORIS)

$ 33.21K
$ 33.21K$ 33.21K

--
----

$ 33.21K
$ 33.21K$ 33.21K

999.90M
999.90M 999.90M

999,895,217.655314
999,895,217.655314 999,895,217.655314

Aktuální tržní kapitalizace boris je $ 33.21K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu BORIS je 999.90M, přičemž celková zásoba je 999895217.655314. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 33.21K.

Historie cen v USD pro boris (BORIS)

Během dnešního dne byla změna ceny boris na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny boris na USD  $ -0.0000054775.
Za posledních 60 dní byla změna ceny boris na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny boris na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0-2.30%
30 dní$ -0.0000054775-16.48%
60 dní$ 0--
90 dní$ 0--

Co je boris (BORIS)

Zdroj boris (BORIS)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny boris (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít boris (BORIS) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva boris (BORIS) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro boris.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny boris!

BORIS na místní měny

Tokenomika pro boris (BORIS)

Pochopení tokenomiky boris (BORIS) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu BORIS hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně boris (BORIS)

Jakou hodnotu má dnes boris (BORIS)?
Aktuální cena BORIS v USD je 0.00003322 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena BORIS v USD?
Aktuální cena BORIS v USD je $ 0.00003322. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace boris?
Tržní kapitalizace BORIS je $ 33.21K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem BORIS v oběhu?
Objem BORIS v oběhu je 999.90M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) BORIS?
BORIS dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.00108161 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) BORIS?
BORIS dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00002574 USD.
Jaký je objem obchodování BORIS?
Aktuální 24hodinový objem obchodování BORIS je -- USD.
Dosáhne BORIS letos vyšší ceny?
BORIS může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenBORIS, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-10-05 18:34:34 (UTC+8)

