Dnešní aktuální cena Boorio je 0.00021332 USD. Sledujte aktualizace cen ORIO v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend ORIO.

Více informací o ORIO

Informace o ceně ORIO

Co je to ORIO

Oficiální webové stránky ORIO

Tokenomika pro ORIO

Předpověď cen ORIO

Logo Boorio

Boorio Cena (ORIO)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 ORIO na USD

$0.00021332
0.00%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny Boorio (ORIO)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:51:05 (UTC+8)

Informace o ceně Boorio (ORIO) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0
Nejnižší za 24 h
$ 0
Nejvyšší za 24 h

$ 0
$ 0
$ 0.00039163
$ 0.00018121
--

--

-4.65%

-4.65%

Cena Boorio (ORIO) v reálném čase je $0.00021332. Za posledních 24 hodin se ORIO obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena ORIO v historii je $ 0.00039163, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00018121.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena ORIO se za poslední hodinu změnila o --, za 24 hodin o -- a za posledních 7 dní o -4.65%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Boorio (ORIO)

$ 639.97K
--
$ 639.97K
3.00B
3,000,000,000.0
Aktuální tržní kapitalizace Boorio je $ 639.97K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu ORIO je 3.00B, přičemž celková zásoba je 3000000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 639.97K.

Historie cen v USD pro Boorio (ORIO)

Během dnešního dne byla změna ceny Boorio na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Boorio na USD  $ +0.0000050173.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Boorio na USD  $ -0.0000666058.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Boorio na USD  $ -0.00002386029903224767.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0--
30 dní$ +0.0000050173+2.35%
60 dní$ -0.0000666058-31.22%
90 dní$ -0.00002386029903224767-10.05%

Co je Boorio (ORIO)

Boorio is focused on developing user-friendly decentralized applications that solve real-world problems. One of its flagship products, Echo, is a chat and built-in wallet app that enables users to communicate and perform crypto transactions within a single platform. Echo eliminates the hassle of switching between multiple apps and copying wallet addresses - allowing users to send and receive cryptocurrency directly within conversations, with just a simple tap. This seamless integration of messaging and DeFi enhances both convenience and user experience, making blockchain technology more accessible to everyday users.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj Boorio (ORIO)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny Boorio (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Boorio (ORIO) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Boorio (ORIO) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Boorio.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Boorio!

ORIO na místní měny

Tokenomika pro Boorio (ORIO)

Pochopení tokenomiky Boorio (ORIO) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu ORIO hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Boorio (ORIO)

Jakou hodnotu má dnes Boorio (ORIO)?
Aktuální cena ORIO v USD je 0.00021332 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena ORIO v USD?
Aktuální cena ORIO v USD je $ 0.00021332. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Boorio?
Tržní kapitalizace ORIO je $ 639.97K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem ORIO v oběhu?
Objem ORIO v oběhu je 3.00B USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) ORIO?
ORIO dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.00039163 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) ORIO?
ORIO dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00018121 USD.
Jaký je objem obchodování ORIO?
Aktuální 24hodinový objem obchodování ORIO je -- USD.
Dosáhne ORIO letos vyšší ceny?
ORIO může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenORIO, kde najdete podrobnější analýzu.
Důležité novinky z odvětví týkající se Boorio (ORIO)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

