Co je Bonzi (BONZI)

Welcome to the world of Bonzi, the first vista meme, native only to @ethervista! He will explore the blockchain with you as your very own friend and sidekick! VISTA is a value-compounding deflationary currency. Wut ? This means Ethervista is constantly autobuying and burning the token, increasing the floor price each time. This is a type of feature that EthervistaDEX renders possible To date, 2.17% of the total supply has been bought and burned forever...

Zdroj Bonzi (BONZI) Oficiální webová stránka