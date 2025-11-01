BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena BONKHOUSE je 0.00001392 USD. Sledujte aktualizace cen BONKHOUSE v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend BONKHOUSE.

Více informací o BONKHOUSE

Informace o ceně BONKHOUSE

Co je to BONKHOUSE

Oficiální webové stránky BONKHOUSE

Tokenomika pro BONKHOUSE

Předpověď cen BONKHOUSE

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo BONKHOUSE

BONKHOUSE Cena (BONKHOUSE)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 BONKHOUSE na USD

--
----
-7.90%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny BONKHOUSE (BONKHOUSE)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 19:32:07 (UTC+8)

Informace o ceně BONKHOUSE (BONKHOUSE) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.0000138
$ 0.0000138$ 0.0000138
Nejnižší za 24 h
$ 0.00001529
$ 0.00001529$ 0.00001529
Nejvyšší za 24 h

$ 0.0000138
$ 0.0000138$ 0.0000138

$ 0.00001529
$ 0.00001529$ 0.00001529

$ 0.00122189
$ 0.00122189$ 0.00122189

$ 0.00001321
$ 0.00001321$ 0.00001321

+0.89%

-7.94%

-0.93%

-0.93%

Cena BONKHOUSE (BONKHOUSE) v reálném čase je $0.00001392. Za posledních 24 hodin se BONKHOUSE obchodoval v rozmezí od minima $ 0.0000138 do maxima $ 0.00001529, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena BONKHOUSE v historii je $ 0.00122189, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00001321.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena BONKHOUSE se za poslední hodinu změnila o +0.89%, za 24 hodin o -7.94% a za posledních 7 dní o -0.93%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu BONKHOUSE (BONKHOUSE)

$ 13.91K
$ 13.91K$ 13.91K

--
----

$ 13.91K
$ 13.91K$ 13.91K

999.12M
999.12M 999.12M

999,116,981.036662
999,116,981.036662 999,116,981.036662

Aktuální tržní kapitalizace BONKHOUSE je $ 13.91K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu BONKHOUSE je 999.12M, přičemž celková zásoba je 999116981.036662. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 13.91K.

Historie cen v USD pro BONKHOUSE (BONKHOUSE)

Během dnešního dne byla změna ceny BONKHOUSE na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny BONKHOUSE na USD  $ -0.0000037849.
Za posledních 60 dní byla změna ceny BONKHOUSE na USD  $ -0.0000053968.
Za posledních 90 dní byla změna ceny BONKHOUSE na USD  $ -0.00005592464632257318.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0-7.94%
30 dní$ -0.0000037849-27.19%
60 dní$ -0.0000053968-38.77%
90 dní$ -0.00005592464632257318-80.07%

Co je BONKHOUSE (BONKHOUSE)

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj BONKHOUSE (BONKHOUSE)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny BONKHOUSE (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít BONKHOUSE (BONKHOUSE) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva BONKHOUSE (BONKHOUSE) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro BONKHOUSE.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny BONKHOUSE!

BONKHOUSE na místní měny

Tokenomika pro BONKHOUSE (BONKHOUSE)

Pochopení tokenomiky BONKHOUSE (BONKHOUSE) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu BONKHOUSE hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně BONKHOUSE (BONKHOUSE)

Jakou hodnotu má dnes BONKHOUSE (BONKHOUSE)?
Aktuální cena BONKHOUSE v USD je 0.00001392 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena BONKHOUSE v USD?
Aktuální cena BONKHOUSE v USD je $ 0.00001392. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace BONKHOUSE?
Tržní kapitalizace BONKHOUSE je $ 13.91K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem BONKHOUSE v oběhu?
Objem BONKHOUSE v oběhu je 999.12M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) BONKHOUSE?
BONKHOUSE dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.00122189 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) BONKHOUSE?
BONKHOUSE dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00001321 USD.
Jaký je objem obchodování BONKHOUSE?
Aktuální 24hodinový objem obchodování BONKHOUSE je -- USD.
Dosáhne BONKHOUSE letos vyšší ceny?
BONKHOUSE může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenBONKHOUSE, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 19:32:07 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se BONKHOUSE (BONKHOUSE)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

