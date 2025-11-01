BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Bonk Index je 0 USD. Sledujte aktualizace cen BNKK v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend BNKK.

Logo Bonk Index

Bonk Index Cena (BNKK)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 BNKK na USD

--
----
+1.10%1D
mexc
USD
Graf aktuální ceny Bonk Index (BNKK)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 19:31:53 (UTC+8)

Informace o ceně Bonk Index (BNKK) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0
$ 0$ 0
Nejnižší za 24 h
$ 0
$ 0$ 0
Nejvyšší za 24 h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00264481
$ 0.00264481$ 0.00264481

$ 0
$ 0$ 0

+0.89%

+1.19%

-22.29%

-22.29%

Cena Bonk Index (BNKK) v reálném čase je --. Za posledních 24 hodin se BNKK obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena BNKK v historii je $ 0.00264481, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena BNKK se za poslední hodinu změnila o +0.89%, za 24 hodin o +1.19% a za posledních 7 dní o -22.29%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Bonk Index (BNKK)

$ 9.12K
$ 9.12K$ 9.12K

--
----

$ 9.12K
$ 9.12K$ 9.12K

999.91M
999.91M 999.91M

999,908,442.636482
999,908,442.636482 999,908,442.636482

Aktuální tržní kapitalizace Bonk Index je $ 9.12K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu BNKK je 999.91M, přičemž celková zásoba je 999908442.636482. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 9.12K.

Historie cen v USD pro Bonk Index (BNKK)

Během dnešního dne byla změna ceny Bonk Index na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Bonk Index na USD  $ 0.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Bonk Index na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Bonk Index na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0+1.19%
30 dní$ 0-72.64%
60 dní$ 0-98.86%
90 dní$ 0--

Co je Bonk Index (BNKK)

Bonk Index - $BNKK is an index token for the BONK ecosystem on Solana. 100% of creator fees are recycled back into the community by buying BONK ecosystem tokens such as $BONK, $DEBT, and $BNKK itself, then depositing them into staking pools. Holders simply stake $BNKK once to earn rewards across multiple tokens, gaining diversified exposure to the ecosystem. The project emphasizes transparency, with all fees, token purchases, and pool deposits logged on-chain and made visible through a public dashboard. This model turns what is usually developer profit into community rewards, boosting both BNKK stakers and the wider BONK economy.

Předpověď ceny Bonk Index (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Bonk Index (BNKK) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Bonk Index (BNKK) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Bonk Index.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Bonk Index!

BNKK na místní měny

Tokenomika pro Bonk Index (BNKK)

Pochopení tokenomiky Bonk Index (BNKK) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu BNKK hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Bonk Index (BNKK)

Jakou hodnotu má dnes Bonk Index (BNKK)?
Aktuální cena BNKK v USD je 0 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena BNKK v USD?
Aktuální cena BNKK v USD je $ 0. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Bonk Index?
Tržní kapitalizace BNKK je $ 9.12K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem BNKK v oběhu?
Objem BNKK v oběhu je 999.91M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) BNKK?
BNKK dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.00264481 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) BNKK?
BNKK dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0 USD.
Jaký je objem obchodování BNKK?
Aktuální 24hodinový objem obchodování BNKK je -- USD.
Dosáhne BNKK letos vyšší ceny?
BNKK může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenBNKK, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 19:31:53 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Bonk Index (BNKK)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

