Dnešní aktuální cena Bonk Computer Token je 0.00001 USD. Sledujte aktualizace cen BCT v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend BCT.

Bonk Computer Token Cena (BCT)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 BCT na USD

--
----
-0.60%1D
USD
Graf aktuální ceny Bonk Computer Token (BCT)
Informace o ceně Bonk Computer Token (BCT) (USD)

Cena Bonk Computer Token (BCT) v reálném čase je $0.00001. Za posledních 24 hodin se BCT obchodoval v rozmezí od minima $ 0.0000099 do maxima $ 0.00001018, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena BCT v historii je $ 0.0001212, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00000954.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena BCT se za poslední hodinu změnila o +0.51%, za 24 hodin o +0.06% a za posledních 7 dní o -2.69%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Bonk Computer Token (BCT)

Aktuální tržní kapitalizace Bonk Computer Token je $ 10.00K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu BCT je 999.98M, přičemž celková zásoba je 999976673.570317. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 10.00K.

Historie cen v USD pro Bonk Computer Token (BCT)

Během dnešního dne byla změna ceny Bonk Computer Token na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Bonk Computer Token na USD  $ -0.0000034816.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Bonk Computer Token na USD  $ -0.0000072064.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Bonk Computer Token na USD  $ -0.00005395978004986013.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0+0.06%
30 dní$ -0.0000034816-34.81%
60 dní$ -0.0000072064-72.06%
90 dní$ -0.00005395978004986013-84.36%

Co je Bonk Computer Token (BCT)

Bonk Computer is a browser-native community application built on Solana that provides access to secure, token-gated virtual machines. Using $BCT, and in some cases $BONK or $SOL, users can launch decentralized compute environments without creating accounts, access is granted through wallet holdings. The platform includes persistent storage, shared VM sessions, and real-time collaboration tools. Designed to operate without centralized infrastructure, Bonk Computer is built and maintained by its own community. The platform continues to expand through community development and open-source contributions.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj Bonk Computer Token (BCT)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny Bonk Computer Token (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Bonk Computer Token (BCT) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Bonk Computer Token (BCT) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Bonk Computer Token.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Bonk Computer Token!

Tokenomika pro Bonk Computer Token (BCT)

Pochopení tokenomiky Bonk Computer Token (BCT) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu BCT hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Bonk Computer Token (BCT)

Jakou hodnotu má dnes Bonk Computer Token (BCT)?
Aktuální cena BCT v USD je 0.000010 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena BCT v USD?
Aktuální cena BCT v USD je $ 0.000010. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Bonk Computer Token?
Tržní kapitalizace BCT je $ 10.00K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem BCT v oběhu?
Objem BCT v oběhu je 999.98M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) BCT?
BCT dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.0001212 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) BCT?
BCT dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00000954 USD.
Jaký je objem obchodování BCT?
Aktuální 24hodinový objem obchodování BCT je -- USD.
Dosáhne BCT letos vyšší ceny?
BCT může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenBCT, kde najdete podrobnější analýzu.
Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

