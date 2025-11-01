BurzaDEX+
Koupit kryptoměnyTrhySpotFutures500XEarnUdálosti
Více
Blue Chip Blitz
Dnešní aktuální cena Boji je 0 USD. Sledujte aktualizace cen BOJI v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend BOJI.Dnešní aktuální cena Boji je 0 USD. Sledujte aktualizace cen BOJI v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend BOJI.

Více informací o BOJI

Informace o ceně BOJI

Co je to BOJI

Oficiální webové stránky BOJI

Tokenomika pro BOJI

Předpověď cen BOJI

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo Boji

Boji Cena (BOJI)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 BOJI na USD

--
----
-2.10%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny Boji (BOJI)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 19:31:37 (UTC+8)

Informace o ceně Boji (BOJI) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0
$ 0$ 0
Nejnižší za 24 h
$ 0
$ 0$ 0
Nejvyšší za 24 h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.38%

-2.17%

-2.85%

-2.85%

Cena Boji (BOJI) v reálném čase je --. Za posledních 24 hodin se BOJI obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena BOJI v historii je $ 0, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena BOJI se za poslední hodinu změnila o +0.38%, za 24 hodin o -2.17% a za posledních 7 dní o -2.85%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Boji (BOJI)

$ 9.58K
$ 9.58K$ 9.58K

--
----

$ 9.58K
$ 9.58K$ 9.58K

999.06M
999.06M 999.06M

999,062,954.07607
999,062,954.07607 999,062,954.07607

Aktuální tržní kapitalizace Boji je $ 9.58K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu BOJI je 999.06M, přičemž celková zásoba je 999062954.07607. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 9.58K.

Historie cen v USD pro Boji (BOJI)

Během dnešního dne byla změna ceny Boji na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Boji na USD  $ 0.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Boji na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Boji na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0-2.17%
30 dní$ 0-18.16%
60 dní$ 0-21.71%
90 dní$ 0--

Co je Boji (BOJI)

boji’s on the Blockchain!

Who is boji? Boji is a Kangal dog from Istanbul known for riding metros, trams, and ferries all on his own. Calm, smart, and friendly, he’s become a symbol of the city’s spirit and a beloved icon of urban freedom.

Join us as we grow, build, and take BOJI beyond the moon.

$BOJI is a meme coin with no intrinsic value, no promises, and no expectation of financial return. It was created purely for entertainment and community vibes. This is not financial advice. Always do your own research.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Předpověď ceny Boji (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Boji (BOJI) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Boji (BOJI) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Boji.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Boji!

BOJI na místní měny

Tokenomika pro Boji (BOJI)

Pochopení tokenomiky Boji (BOJI) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu BOJI hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Boji (BOJI)

Jakou hodnotu má dnes Boji (BOJI)?
Aktuální cena BOJI v USD je 0 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena BOJI v USD?
Aktuální cena BOJI v USD je $ 0. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Boji?
Tržní kapitalizace BOJI je $ 9.58K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem BOJI v oběhu?
Objem BOJI v oběhu je 999.06M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) BOJI?
BOJI dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) BOJI?
BOJI dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0 USD.
Jaký je objem obchodování BOJI?
Aktuální 24hodinový objem obchodování BOJI je -- USD.
Dosáhne BOJI letos vyšší ceny?
BOJI může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenBOJI, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 19:31:37 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Boji (BOJI)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

NEJŽHAVĚJŠÍ

Aktuálně trendy kryptoměny, které získávají významnou pozornost trhu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,026.15
$110,026.15$110,026.15

-0.17%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,870.89
$3,870.89$3,870.89

+0.25%

Logo PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.02391
$0.02391$0.02391

-25.69%

Logo Solana

Solana

SOL

$185.86
$185.86$185.86

-1.22%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

NEJVĚTŠÍ objem

Kryptoměny s nejvyšším objemem obchodování

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,870.89
$3,870.89$3,870.89

+0.25%

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,026.15
$110,026.15$110,026.15

-0.17%

Logo Solana

Solana

SOL

$185.86
$185.86$185.86

-1.22%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.5040
$2.5040$2.5040

-0.79%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

Nově přidané

Nedávno zalistované kryptoměny, které jsou k dispozici pro obchodování

Logo Credia Layer

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Kite AI

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Audiera

Audiera

BEAT

$0.09933
$0.09933$0.09933

+98.66%

Logo WhisperFi

WhisperFi

WISP

$0.01914
$0.01914$0.01914

-4.30%

Nejvíce stoupající tokeny

Největší dnešní růsty kryptoměn

Logo Nubila Network

Nubila Network

NB

$0.07992
$0.07992$0.07992

+699.20%

Logo AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.00666
$0.00666$0.00666

+455.00%

Logo FYNOR

FYNOR

FYNOR

$0.0052648
$0.0052648$0.0052648

+168.33%

Logo HODL

HODL

HODL

$0.0045
$0.0045$0.0045

+80.00%

Logo ORBIO

ORBIO

ORBIO

$0.0000828
$0.0000828$0.0000828

+65.60%