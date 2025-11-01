BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena BNB LION je 0 USD. Sledujte aktualizace cen BNBLION v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend BNBLION.

Více informací o BNBLION

Informace o ceně BNBLION

Co je to BNBLION

Oficiální webové stránky BNBLION

Tokenomika pro BNBLION

Předpověď cen BNBLION

Logo BNB LION

BNB LION Cena (BNBLION)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 BNBLION na USD

--
----
-24.00%1D
mexc
USD
Graf aktuální ceny BNB LION (BNBLION)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 18:22:57 (UTC+8)

Informace o ceně BNB LION (BNBLION) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0
$ 0$ 0
Nejnižší za 24 h
$ 0
$ 0$ 0
Nejvyšší za 24 h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.14%

-24.04%

+47.80%

+47.80%

Cena BNB LION (BNBLION) v reálném čase je --. Za posledních 24 hodin se BNBLION obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena BNBLION v historii je $ 0, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena BNBLION se za poslední hodinu změnila o +0.14%, za 24 hodin o -24.04% a za posledních 7 dní o +47.80%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu BNB LION (BNBLION)

$ 279.52K
$ 279.52K$ 279.52K

--
----

$ 279.52K
$ 279.52K$ 279.52K

94,773.30T
94,773.30T 94,773.30T

9.477330011089872e+16
9.477330011089872e+16 9.477330011089872e+16

Aktuální tržní kapitalizace BNB LION je $ 279.52K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu BNBLION je 94,773.30T, přičemž celková zásoba je 9.477330011089872e+16. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 279.52K.

Historie cen v USD pro BNB LION (BNBLION)

Během dnešního dne byla změna ceny BNB LION na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny BNB LION na USD  $ 0.
Za posledních 60 dní byla změna ceny BNB LION na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny BNB LION na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0-24.04%
30 dní$ 0-22.79%
60 dní$ 0+20.19%
90 dní$ 0--

Co je BNB LION (BNBLION)

BNB LION is a decentralized token built on the Binance Smart Chain (BSC) that combines community-driven governance with deflationary mechanics to incentivize long-term holding. The token implements an automatic liquidity pool contribution and a small transaction fee redistribution to holders, promoting stability and sustainable growth. BNB LION can be used for peer-to-peer transfers, participation in ecosystem governance, and as a utility token within partnered platforms, offering a secure, transparent, and decentralized digital asset for users seeking both value accumulation and community engagement.

Zdroj BNB LION (BNBLION)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny BNB LION (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít BNB LION (BNBLION) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva BNB LION (BNBLION) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro BNB LION.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny BNB LION!

BNBLION na místní měny

Tokenomika pro BNB LION (BNBLION)

Pochopení tokenomiky BNB LION (BNBLION) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu BNBLION hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně BNB LION (BNBLION)

Jakou hodnotu má dnes BNB LION (BNBLION)?
Aktuální cena BNBLION v USD je 0 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena BNBLION v USD?
Aktuální cena BNBLION v USD je $ 0. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace BNB LION?
Tržní kapitalizace BNBLION je $ 279.52K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem BNBLION v oběhu?
Objem BNBLION v oběhu je 94,773.30T USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) BNBLION?
BNBLION dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) BNBLION?
BNBLION dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0 USD.
Jaký je objem obchodování BNBLION?
Aktuální 24hodinový objem obchodování BNBLION je -- USD.
Dosáhne BNBLION letos vyšší ceny?
BNBLION může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenBNBLION, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 18:22:57 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se BNB LION (BNBLION)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

