BurzaDEX+
Koupit kryptoměnyTrhySpotFutures500XEarnUdálosti
Více
Blue Chip Blitz
Dnešní aktuální cena BNB GOAT je 0.00006411 USD. Sledujte aktualizace cen BGOAT v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend BGOAT.Dnešní aktuální cena BNB GOAT je 0.00006411 USD. Sledujte aktualizace cen BGOAT v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend BGOAT.

Více informací o BGOAT

Informace o ceně BGOAT

Co je to BGOAT

Bílá kniha pro BGOAT

Oficiální webové stránky BGOAT

Tokenomika pro BGOAT

Předpověď cen BGOAT

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo BNB GOAT

BNB GOAT Cena (BGOAT)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 BGOAT na USD

--
----
-13.50%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny BNB GOAT (BGOAT)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 18:22:47 (UTC+8)

Informace o ceně BNB GOAT (BGOAT) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.00006298
$ 0.00006298$ 0.00006298
Nejnižší za 24 h
$ 0.00007421
$ 0.00007421$ 0.00007421
Nejvyšší za 24 h

$ 0.00006298
$ 0.00006298$ 0.00006298

$ 0.00007421
$ 0.00007421$ 0.00007421

$ 0.00087913
$ 0.00087913$ 0.00087913

$ 0.00006027
$ 0.00006027$ 0.00006027

-0.22%

-13.50%

-24.49%

-24.49%

Cena BNB GOAT (BGOAT) v reálném čase je $0.00006411. Za posledních 24 hodin se BGOAT obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00006298 do maxima $ 0.00007421, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena BGOAT v historii je $ 0.00087913, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00006027.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena BGOAT se za poslední hodinu změnila o -0.22%, za 24 hodin o -13.50% a za posledních 7 dní o -24.49%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu BNB GOAT (BGOAT)

$ 64.11K
$ 64.11K$ 64.11K

--
----

$ 64.11K
$ 64.11K$ 64.11K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Aktuální tržní kapitalizace BNB GOAT je $ 64.11K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu BGOAT je 1.00B, přičemž celková zásoba je 1000000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 64.11K.

Historie cen v USD pro BNB GOAT (BGOAT)

Během dnešního dne byla změna ceny BNB GOAT na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny BNB GOAT na USD  $ -0.0000522450.
Za posledních 60 dní byla změna ceny BNB GOAT na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny BNB GOAT na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0-13.50%
30 dní$ -0.0000522450-81.49%
60 dní$ 0--
90 dní$ 0--

Co je BNB GOAT (BGOAT)

BNB GOAT ($BGOAT) is a community-driven token on the BNB Chain (BEP-20) that integrates meme culture with a utility-focused ecosystem. The project is designed to address the common lack of long-term utility in community tokens by providing tangible use cases for its holders and supporting content creators. ​The core utilities planned for the $BGOAT token include governance rights within a future Decentralized Autonomous Organization (DAO), staking opportunities for rewards, and access to a creator grants program funded by the ecosystem's treasury. Additionally, token holders can receive marketplace privileges, such as fee discounts and verification badges within community channels. ​Governance is designed to be progressively decentralized, allowing token holders to vote on proposals related to grants and protocol parameters. To promote security and transparency, the project operates with a verified smart contract on BscScan and plans to implement a multi-signature wallet for managing treasury funds. The overall mission is to build a sustainable, community-run ecosystem that moves beyond pure speculation towards practical application and creator support.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Předpověď ceny BNB GOAT (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít BNB GOAT (BGOAT) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva BNB GOAT (BGOAT) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro BNB GOAT.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny BNB GOAT!

BGOAT na místní měny

Tokenomika pro BNB GOAT (BGOAT)

Pochopení tokenomiky BNB GOAT (BGOAT) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu BGOAT hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně BNB GOAT (BGOAT)

Jakou hodnotu má dnes BNB GOAT (BGOAT)?
Aktuální cena BGOAT v USD je 0.00006411 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena BGOAT v USD?
Aktuální cena BGOAT v USD je $ 0.00006411. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace BNB GOAT?
Tržní kapitalizace BGOAT je $ 64.11K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem BGOAT v oběhu?
Objem BGOAT v oběhu je 1.00B USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) BGOAT?
BGOAT dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.00087913 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) BGOAT?
BGOAT dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00006027 USD.
Jaký je objem obchodování BGOAT?
Aktuální 24hodinový objem obchodování BGOAT je -- USD.
Dosáhne BGOAT letos vyšší ceny?
BGOAT může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenBGOAT, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 18:22:47 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se BNB GOAT (BGOAT)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

NEJŽHAVĚJŠÍ

Aktuálně trendy kryptoměny, které získávají významnou pozornost trhu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$109,970.00
$109,970.00$109,970.00

-0.22%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,873.92
$3,873.92$3,873.92

+0.33%

Logo PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.02456
$0.02456$0.02456

-23.67%

Logo Solana

Solana

SOL

$185.57
$185.57$185.57

-1.37%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

NEJVĚTŠÍ objem

Kryptoměny s nejvyšším objemem obchodování

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,873.92
$3,873.92$3,873.92

+0.33%

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$109,970.00
$109,970.00$109,970.00

-0.22%

Logo Solana

Solana

SOL

$185.57
$185.57$185.57

-1.37%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.5068
$2.5068$2.5068

-0.68%

Logo Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1,088.57
$1,088.57$1,088.57

+0.38%

Nově přidané

Nedávno zalistované kryptoměny, které jsou k dispozici pro obchodování

Logo Credia Layer

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Kite AI

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Audiera

Audiera

BEAT

$0.09313
$0.09313$0.09313

+86.26%

Logo WhisperFi

WhisperFi

WISP

$0.03600
$0.03600$0.03600

+80.00%

Nejvíce stoupající tokeny

Největší dnešní růsty kryptoměn

Logo Burnr

Burnr

BURNR

$0.00007523
$0.00007523$0.00007523

+257.89%

Logo AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.00300
$0.00300$0.00300

+150.00%

Logo FYNOR

FYNOR

FYNOR

$0.0055051
$0.0055051$0.0055051

+180.58%

Logo WhisperFi

WhisperFi

WISP

$0.03600
$0.03600$0.03600

+80.00%

Logo ORBIO

ORBIO

ORBIO

$0.0000819
$0.0000819$0.0000819

+63.80%