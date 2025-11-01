BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena BLOXWAP je 0.00114364 USD. Sledujte aktualizace cen BLOXWAP v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend BLOXWAP.

Více informací o BLOXWAP

Informace o ceně BLOXWAP

Co je to BLOXWAP

Oficiální webové stránky BLOXWAP

Tokenomika pro BLOXWAP

Předpověď cen BLOXWAP

BLOXWAP Cena (BLOXWAP)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 BLOXWAP na USD

$0.00114375
$0.00114375$0.00114375
+42.50%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny BLOXWAP (BLOXWAP)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 16:44:35 (UTC+8)

Informace o ceně BLOXWAP (BLOXWAP) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.00078328
$ 0.00078328$ 0.00078328
Nejnižší za 24 h
$ 0.00121052
$ 0.00121052$ 0.00121052
Nejvyšší za 24 h

$ 0.00078328
$ 0.00078328$ 0.00078328

$ 0.00121052
$ 0.00121052$ 0.00121052

$ 0.00230684
$ 0.00230684$ 0.00230684

$ 0.00033361
$ 0.00033361$ 0.00033361

-2.33%

+41.89%

+9.35%

+9.35%

Cena BLOXWAP (BLOXWAP) v reálném čase je $0.00114364. Za posledních 24 hodin se BLOXWAP obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00078328 do maxima $ 0.00121052, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena BLOXWAP v historii je $ 0.00230684, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00033361.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena BLOXWAP se za poslední hodinu změnila o -2.33%, za 24 hodin o +41.89% a za posledních 7 dní o +9.35%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu BLOXWAP (BLOXWAP)

$ 1.14M
$ 1.14M$ 1.14M

--
----

$ 1.14M
$ 1.14M$ 1.14M

999.94M
999.94M 999.94M

999,937,067.851799
999,937,067.851799 999,937,067.851799

Aktuální tržní kapitalizace BLOXWAP je $ 1.14M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu BLOXWAP je 999.94M, přičemž celková zásoba je 999937067.851799. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 1.14M.

Historie cen v USD pro BLOXWAP (BLOXWAP)

Během dnešního dne byla změna ceny BLOXWAP na USD  $ +0.00033766.
Za posledních 30 dní byla změna ceny BLOXWAP na USD  $ +0.0019928224.
Za posledních 60 dní byla změna ceny BLOXWAP na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny BLOXWAP na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ +0.00033766+41.89%
30 dní$ +0.0019928224+174.25%
60 dní$ 0--
90 dní$ 0--

Co je BLOXWAP (BLOXWAP)

Bloxwap is a gamified DeFi protocol that converts real-time crypto markets into a “tap-to-play” prediction experience. Instead of using order books or decentralized exchange UIs, users deposit stablecoins and make $1 directional predictions (knock-in barrier options) on price movement with simple taps. ￼

Key mechanics: • PvP (Player vs Player): Users compete head-to-head by placing predictions; those whose predictions succeed split the pot for that time slice. ￼ • PvM (Player vs Market): Each tap is effectively a leveraged barrier option (e.g. up to 50×) that pays out if the price touches the barrier within the next second. ￼ • Under the hood: built on Solana, using Magicblock for ultra-fast block times, Pyth as a low-latency oracle (updates every ~10 ms), and integrates with Drift for perpetual/futures mechanics.
• Payouts and trading settle in stablecoins (USDC). ￼

Utility & purpose: • Low barrier to entry: anyone can participate by tapping, without needing to understand order books, charts, or complex UI. • Social / competitive appeal: users compete for high scores and directly trade with peers or the “market.” • Composability: leverage and barrier mechanics could enable extension into derivatives, structured products, or embedding into broader DeFi ecosystems.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Předpověď ceny BLOXWAP (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít BLOXWAP (BLOXWAP) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva BLOXWAP (BLOXWAP) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro BLOXWAP.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny BLOXWAP!

Tokenomika pro BLOXWAP (BLOXWAP)

Pochopení tokenomiky BLOXWAP (BLOXWAP) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu BLOXWAP hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně BLOXWAP (BLOXWAP)

Jakou hodnotu má dnes BLOXWAP (BLOXWAP)?
Aktuální cena BLOXWAP v USD je 0.00114364 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena BLOXWAP v USD?
Aktuální cena BLOXWAP v USD je $ 0.00114364. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace BLOXWAP?
Tržní kapitalizace BLOXWAP je $ 1.14M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem BLOXWAP v oběhu?
Objem BLOXWAP v oběhu je 999.94M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) BLOXWAP?
BLOXWAP dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.00230684 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) BLOXWAP?
BLOXWAP dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00033361 USD.
Jaký je objem obchodování BLOXWAP?
Aktuální 24hodinový objem obchodování BLOXWAP je -- USD.
Dosáhne BLOXWAP letos vyšší ceny?
BLOXWAP může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenBLOXWAP, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 16:44:35 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se BLOXWAP (BLOXWAP)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

