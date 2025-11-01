BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena blormmy je 0.00025415 USD. Sledujte aktualizace cen BLORMMY v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend BLORMMY.Dnešní aktuální cena blormmy je 0.00025415 USD. Sledujte aktualizace cen BLORMMY v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend BLORMMY.

Více informací o BLORMMY

Informace o ceně BLORMMY

Co je to BLORMMY

Oficiální webové stránky BLORMMY

Tokenomika pro BLORMMY

Předpověď cen BLORMMY

Logo blormmy

blormmy Cena (BLORMMY)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 BLORMMY na USD

$0.00025544
$0.00025544$0.00025544
-18.30%1D
mexc
USD
Graf aktuální ceny blormmy (BLORMMY)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 16:44:28 (UTC+8)

Informace o ceně blormmy (BLORMMY) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.00025062
$ 0.00025062$ 0.00025062
Nejnižší za 24 h
$ 0.00032034
$ 0.00032034$ 0.00032034
Nejvyšší za 24 h

$ 0.00025062
$ 0.00025062$ 0.00025062

$ 0.00032034
$ 0.00032034$ 0.00032034

$ 0.00304852
$ 0.00304852$ 0.00304852

$ 0.00025062
$ 0.00025062$ 0.00025062

+0.17%

-18.80%

-31.24%

-31.24%

Cena blormmy (BLORMMY) v reálném čase je $0.00025415. Za posledních 24 hodin se BLORMMY obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00025062 do maxima $ 0.00032034, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena BLORMMY v historii je $ 0.00304852, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00025062.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena BLORMMY se za poslední hodinu změnila o +0.17%, za 24 hodin o -18.80% a za posledních 7 dní o -31.24%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu blormmy (BLORMMY)

$ 255.22K
$ 255.22K$ 255.22K

--
----

$ 255.22K
$ 255.22K$ 255.22K

999.67M
999.67M 999.67M

999,672,028.378293
999,672,028.378293 999,672,028.378293

Aktuální tržní kapitalizace blormmy je $ 255.22K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu BLORMMY je 999.67M, přičemž celková zásoba je 999672028.378293. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 255.22K.

Historie cen v USD pro blormmy (BLORMMY)

Během dnešního dne byla změna ceny blormmy na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny blormmy na USD  $ -0.0001881327.
Za posledních 60 dní byla změna ceny blormmy na USD  $ -0.0001865044.
Za posledních 90 dní byla změna ceny blormmy na USD  $ -0.0006588958332664736.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0-18.80%
30 dní$ -0.0001881327-74.02%
60 dní$ -0.0001865044-73.38%
90 dní$ -0.0006588958332664736-72.16%

Co je blormmy (BLORMMY)

Blormmy lets users swap tokens, transfer assets, and access onchain data using natural language commands—directly from blormmy.com or even platforms like X.

It also enables USDC-powered shopping through a Chrome extension connected to users' smart wallets.

Key Features:

Token Swaps & Transfers: Users can ask Blormmy to swap or transfer tokens using simple natural language prompts.

Commerce Integration: Blormmy is building seamless support for Amazon purchases by converting crypto to fiat at checkout—bridging Web3 and mainstream retail.

Zdroj blormmy (BLORMMY)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny blormmy (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít blormmy (BLORMMY) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva blormmy (BLORMMY) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro blormmy.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny blormmy!

BLORMMY na místní měny

Tokenomika pro blormmy (BLORMMY)

Pochopení tokenomiky blormmy (BLORMMY) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu BLORMMY hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně blormmy (BLORMMY)

Jakou hodnotu má dnes blormmy (BLORMMY)?
Aktuální cena BLORMMY v USD je 0.00025415 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena BLORMMY v USD?
Aktuální cena BLORMMY v USD je $ 0.00025415. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace blormmy?
Tržní kapitalizace BLORMMY je $ 255.22K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem BLORMMY v oběhu?
Objem BLORMMY v oběhu je 999.67M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) BLORMMY?
BLORMMY dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.00304852 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) BLORMMY?
BLORMMY dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00025062 USD.
Jaký je objem obchodování BLORMMY?
Aktuální 24hodinový objem obchodování BLORMMY je -- USD.
Dosáhne BLORMMY letos vyšší ceny?
BLORMMY může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenBLORMMY, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 16:44:28 (UTC+8)

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

