Dnešní aktuální cena BlockTrader365 je 0.0308216 USD. Sledujte aktualizace cen BT365 v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend BT365.

Více informací o BT365

Informace o ceně BT365

Co je to BT365

Bílá kniha pro BT365

Oficiální webové stránky BT365

Tokenomika pro BT365

Předpověď cen BT365

Logo BlockTrader365

BlockTrader365 Cena (BT365)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 BT365 na USD

$0.03082448
-1.90%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny BlockTrader365 (BT365)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 16:44:14 (UTC+8)

Informace o ceně BlockTrader365 (BT365) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.0308216
Nejnižší za 24 h
$ 0.03145323
Nejvyšší za 24 h

$ 0.0308216
$ 0.03145323
$ 0.04230719
$ 0.01739058
-0.00%

-1.93%

+0.76%

+0.76%

Cena BlockTrader365 (BT365) v reálném čase je $0.0308216. Za posledních 24 hodin se BT365 obchodoval v rozmezí od minima $ 0.0308216 do maxima $ 0.03145323, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena BT365 v historii je $ 0.04230719, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.01739058.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena BT365 se za poslední hodinu změnila o -0.00%, za 24 hodin o -1.93% a za posledních 7 dní o +0.76%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu BlockTrader365 (BT365)

$ 3.08M
--
$ 3.08M
100.00M
100,000,000.0
Aktuální tržní kapitalizace BlockTrader365 je $ 3.08M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu BT365 je 100.00M, přičemž celková zásoba je 100000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 3.08M.

Historie cen v USD pro BlockTrader365 (BT365)

Během dnešního dne byla změna ceny BlockTrader365 na USD  $ -0.00060901107259167.
Za posledních 30 dní byla změna ceny BlockTrader365 na USD  $ +0.0027887907.
Za posledních 60 dní byla změna ceny BlockTrader365 na USD  $ +0.0029933937.
Za posledních 90 dní byla změna ceny BlockTrader365 na USD  $ +0.00975975105082.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ -0.00060901107259167-1.93%
30 dní$ +0.0027887907+9.05%
60 dní$ +0.0029933937+9.71%
90 dní$ +0.00975975105082+46.34%

Co je BlockTrader365 (BT365)

BlockTrader365 and its platform token $BT365 enables users to make better trading decisions by only providing the most valuable onchain data about a token and its holders behavior. The platform charges a small fee for conduction transactions, which is used for buying back the $BT365 token. By holding the $BT365 token users can gain access to valuable onchain data, and get a boosted point score on the trading leaderboard.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj BlockTrader365 (BT365)

Bílá kniha
Oficiální webová stránka

Předpověď ceny BlockTrader365 (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít BlockTrader365 (BT365) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva BlockTrader365 (BT365) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro BlockTrader365.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny BlockTrader365!

BT365 na místní měny

Tokenomika pro BlockTrader365 (BT365)

Pochopení tokenomiky BlockTrader365 (BT365) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu BT365 hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně BlockTrader365 (BT365)

Jakou hodnotu má dnes BlockTrader365 (BT365)?
Aktuální cena BT365 v USD je 0.0308216 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena BT365 v USD?
Aktuální cena BT365 v USD je $ 0.0308216. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace BlockTrader365?
Tržní kapitalizace BT365 je $ 3.08M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem BT365 v oběhu?
Objem BT365 v oběhu je 100.00M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) BT365?
BT365 dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.04230719 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) BT365?
BT365 dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.01739058 USD.
Jaký je objem obchodování BT365?
Aktuální 24hodinový objem obchodování BT365 je -- USD.
Dosáhne BT365 letos vyšší ceny?
BT365 může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenBT365, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 16:44:14 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se BlockTrader365 (BT365)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

$110,174.58

$3,870.09

$0.02310

$186.23

$1.0003

$3,870.09

$110,174.58

$186.23

$2.5051

$1,086.28

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$1.48220

$1.48220

$0.0033732

$0.0041

$19.790

$0.20019

