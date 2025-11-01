BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena BladeSwap je 0.00108053 USD. Sledujte aktualizace cen BLADE v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend BLADE.

BladeSwap Cena (BLADE)

Aktuální cena 1 BLADE na USD

$0.00108053
$0.00108053$0.00108053
+4.40%1D
Graf aktuální ceny BladeSwap (BLADE)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 18:22:04 (UTC+8)

Informace o ceně BladeSwap (BLADE) (USD)

Cena BladeSwap (BLADE) v reálném čase je $0.00108053. Za posledních 24 hodin se BLADE obchodoval v rozmezí od minima $ 0.0010255 do maxima $ 0.00108213, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena BLADE v historii je $ 0.207049, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena BLADE se za poslední hodinu změnila o -0.10%, za 24 hodin o +4.49% a za posledních 7 dní o +1.47%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu BladeSwap (BLADE)

Aktuální tržní kapitalizace BladeSwap je $ 104.01K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu BLADE je 96.25M, přičemž celková zásoba je 184191264.3271149. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 199.03K.

Historie cen v USD pro BladeSwap (BLADE)

Během dnešního dne byla změna ceny BladeSwap na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny BladeSwap na USD  $ -0.0001353830.
Za posledních 60 dní byla změna ceny BladeSwap na USD  $ -0.0001655191.
Za posledních 90 dní byla změna ceny BladeSwap na USD  $ -0.0000530408619728557.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0+4.49%
30 dní$ -0.0001353830-12.52%
60 dní$ -0.0001655191-15.31%
90 dní$ -0.0000530408619728557-4.67%

Co je BladeSwap (BLADE)

$BLADE is a utility and reward token of BladeSwap on the Blast L2 mainnet. $BLADE can always be locked or traded for BladeSwap's governance token, $veBLADE, at a minimum ratio of 1:1. Holders of $veBLADE can vote on liquidity pools, decide on the distribution of $BLADE emissions and get a share of the protocol revenue.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Předpověď ceny BladeSwap (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít BladeSwap (BLADE) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva BladeSwap (BLADE) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro BladeSwap.

BLADE na místní měny

Tokenomika pro BladeSwap (BLADE)

Pochopení tokenomiky BladeSwap (BLADE) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu BLADE hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně BladeSwap (BLADE)

Jakou hodnotu má dnes BladeSwap (BLADE)?
Aktuální cena BLADE v USD je 0.00108053 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena BLADE v USD?
Aktuální cena BLADE v USD je $ 0.00108053. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace BladeSwap?
Tržní kapitalizace BLADE je $ 104.01K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem BLADE v oběhu?
Objem BLADE v oběhu je 96.25M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) BLADE?
BLADE dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.207049 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) BLADE?
BLADE dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0 USD.
Jaký je objem obchodování BLADE?
Aktuální 24hodinový objem obchodování BLADE je -- USD.
Dosáhne BLADE letos vyšší ceny?
BLADE může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenBLADE, kde najdete podrobnější analýzu.
Důležité novinky z odvětví týkající se BladeSwap (BLADE)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

