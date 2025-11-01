BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Blade je 0.01050885 USD. Sledujte aktualizace cen BLADE v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend BLADE.

Blade Cena (BLADE)

Aktuální cena 1 BLADE na USD

$0.01050878
$0.01050878$0.01050878
-6.80%1D
mexc
USD
Graf aktuální ceny Blade (BLADE)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 18:21:55 (UTC+8)

Informace o ceně Blade (BLADE) (USD)

Cena Blade (BLADE) v reálném čase je $0.01050885. Za posledních 24 hodin se BLADE obchodoval v rozmezí od minima $ 0.0104487 do maxima $ 0.01146827, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena BLADE v historii je $ 0.702613, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00579944.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena BLADE se za poslední hodinu změnila o +0.51%, za 24 hodin o -4.71% a za posledních 7 dní o -16.86%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Blade (BLADE)

$ 54.71K
$ 54.71K$ 54.71K

--
----

$ 1.08M
$ 1.08M$ 1.08M

5.05M
5.05M 5.05M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Aktuální tržní kapitalizace Blade je $ 54.71K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu BLADE je 5.05M, přičemž celková zásoba je 100000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 1.08M.

Historie cen v USD pro Blade (BLADE)

Během dnešního dne byla změna ceny Blade na USD  $ -0.00052049949940157.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Blade na USD  $ -0.0005230696.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Blade na USD  $ +0.0030278918.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Blade na USD  $ +0.002484744676035953.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ -0.00052049949940157-4.71%
30 dní$ -0.0005230696-4.97%
60 dní$ +0.0030278918+28.81%
90 dní$ +0.002484744676035953+30.97%

Co je Blade (BLADE)

Blade Games is an on-chain game + AI agent ecosystem built around the zkVM stack. We are building AI agents operating in games, where users can play, train and create their own on-chain economies.

We are one of the largest on-chain game ecosystems on both Arbitrum and Mantle with over 850k registered users and 5 eco games. Project has a reportedly monthly eco revenue over $300k (in ETH value), and active on-chain addresses over 200k.

Recent $2.4mm seed round was coled by PTC Crypto and IOSG ventures, with participation from Animoca Ventures, ForesightX, Mantle Eco Fund and more. Key partners include Arbitrum, Mantle, 0G Labs and Delphinus Lab.

Whitepaper: https://docs.bladedao.games/ Website: https://www.bladedao.games X: https://twitter.com/BladeGamesHQ Discord: https://discord.gg/bladegames

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě.

Tokenomika pro Blade (BLADE)

Pochopení tokenomiky Blade (BLADE) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu BLADE hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Blade (BLADE)

Jakou hodnotu má dnes Blade (BLADE)?
Aktuální cena BLADE v USD je 0.01050885 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena BLADE v USD?
Aktuální cena BLADE v USD je $ 0.01050885. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Blade?
Tržní kapitalizace BLADE je $ 54.71K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem BLADE v oběhu?
Objem BLADE v oběhu je 5.05M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) BLADE?
BLADE dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.702613 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) BLADE?
BLADE dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00579944 USD.
Jaký je objem obchodování BLADE?
Aktuální 24hodinový objem obchodování BLADE je -- USD.
Dosáhne BLADE letos vyšší ceny?
BLADE může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenBLADE, kde najdete podrobnější analýzu.
Důležité novinky z odvětví týkající se Blade (BLADE)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

