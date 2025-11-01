BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena bitSmiley je 0.00164103 USD. Sledujte aktualizace cen SMILE v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend SMILE.

Informace o ceně bitSmiley (SMILE) (USD)

Cena bitSmiley (SMILE) v reálném čase je $0.00164103. Za posledních 24 hodin se SMILE obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00159622 do maxima $ 0.00183358, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena SMILE v historii je $ 0.472158, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00150205.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena SMILE se za poslední hodinu změnila o +0.36%, za 24 hodin o -10.49% a za posledních 7 dní o -40.59%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu bitSmiley (SMILE)

Aktuální tržní kapitalizace bitSmiley je $ 39.99K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu SMILE je 24.46M, přičemž celková zásoba je 210000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 343.36K.

Historie cen v USD pro bitSmiley (SMILE)

Během dnešního dne byla změna ceny bitSmiley na USD  $ -0.000192467804020555.
Za posledních 30 dní byla změna ceny bitSmiley na USD  $ -0.0011408612.
Za posledních 60 dní byla změna ceny bitSmiley na USD  $ -0.0011371535.
Za posledních 90 dní byla změna ceny bitSmiley na USD  $ -0.01601628714151718.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ -0.000192467804020555-10.49%
30 dní$ -0.0011408612-69.52%
60 dní$ -0.0011371535-69.29%
90 dní$ -0.01601628714151718-90.70%

Co je bitSmiley (SMILE)

bitSmiley is a protocol based on the Bitcoin blockchain under the Fintegra framework. It consists of three main components: a decentralized overcollateralized stablecoin protocol, a native trustless lending protocol, and a derivatives protocol. These components work together to provide a comprehensive financial ecosystem on the Bitcoin blockchain, enhancing its functionality and utility in the decentralized finance (DeFi) space.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj bitSmiley (SMILE)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny bitSmiley (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít bitSmiley (SMILE) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva bitSmiley (SMILE) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro bitSmiley.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny bitSmiley!

Tokenomika pro bitSmiley (SMILE)

Pochopení tokenomiky bitSmiley (SMILE) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu SMILE hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně bitSmiley (SMILE)

Jakou hodnotu má dnes bitSmiley (SMILE)?
Aktuální cena SMILE v USD je 0.00164103 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena SMILE v USD?
Aktuální cena SMILE v USD je $ 0.00164103. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace bitSmiley?
Tržní kapitalizace SMILE je $ 39.99K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem SMILE v oběhu?
Objem SMILE v oběhu je 24.46M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) SMILE?
SMILE dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.472158 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) SMILE?
SMILE dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00150205 USD.
Jaký je objem obchodování SMILE?
Aktuální 24hodinový objem obchodování SMILE je -- USD.
Dosáhne SMILE letos vyšší ceny?
SMILE může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenSMILE, kde najdete podrobnější analýzu.
Důležité novinky z odvětví týkající se bitSmiley (SMILE)

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

