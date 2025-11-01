BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Bitrecs je 0.982583 USD. Sledujte aktualizace cen SN122 v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend SN122.

Více informací o SN122

Informace o ceně SN122

Co je to SN122

Bílá kniha pro SN122

Oficiální webové stránky SN122

Tokenomika pro SN122

Předpověď cen SN122

Logo Bitrecs

Bitrecs Cena (SN122)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 SN122 na USD

$0.982585
$0.982585
+34.80%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny Bitrecs (SN122)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 18:21:39 (UTC+8)

Informace o ceně Bitrecs (SN122) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.712181
$ 0.712181
Nejnižší za 24 h
$ 1.16
$ 1.16
Nejvyšší za 24 h

$ 0.712181
$ 0.712181

$ 1.16
$ 1.16

$ 1.16
$ 1.16

$ 0.337554
$ 0.337554

-0.31%

+34.80%

+54.21%

+54.21%

Cena Bitrecs (SN122) v reálném čase je $0.982583. Za posledních 24 hodin se SN122 obchodoval v rozmezí od minima $ 0.712181 do maxima $ 1.16, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena SN122 v historii je $ 1.16, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.337554.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena SN122 se za poslední hodinu změnila o -0.31%, za 24 hodin o +34.80% a za posledních 7 dní o +54.21%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Bitrecs (SN122)

$ 270.53K
$ 270.53K

--
--

$ 20.58M
$ 20.58M

276.05K
276.05K

21,000,000.0
21,000,000.0

Aktuální tržní kapitalizace Bitrecs je $ 270.53K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu SN122 je 276.05K, přičemž celková zásoba je 21000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 20.58M.

Historie cen v USD pro Bitrecs (SN122)

Během dnešního dne byla změna ceny Bitrecs na USD  $ +0.253663.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Bitrecs na USD  $ +0.9846034854.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Bitrecs na USD  $ +0.9635923235.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Bitrecs na USD  $ +0.4342615117430702.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ +0.253663+34.80%
30 dní$ +0.9846034854+100.21%
60 dní$ +0.9635923235+98.07%
90 dní$ +0.4342615117430702+79.20%

Co je Bitrecs (SN122)

Bitrecs (subnet 122) is a protocol built on the Bittensor network that powers product recommendations specifically for ecommerce websites. Its primary function is to suggest existing product sets (SKUs) to online shoppers using simple rules like {1, 2, 3} >= {1, 2}, which appear as familiar sections such as "Similar to this" or "You may also like" on product pages.

The network leverages a consortium of large language model (LLM) calls from miners to generate a 'best guess' of what a customer might be interested in. Miners receive queries with shopper context, such as viewed products, cart contents, or browsing history, and use prompting techniques (e.g., "Suggest complementary products to X") to create personalized suggestions. Validators then evaluate these responses based on criteria like relevance, diversity, latency, and potential for increasing conversions, selecting the top recommendations. Feedback loops from real user interactions refine the system over time, improving accuracy and boosting average order value (AOV) for merchants, particularly Shopify store owners.

Bitrecs is entirely opt-in, with a simple plugin that merchants can easily adopt to enable subnet inference for predictions directly on their product pages. This decentralized approach ensures scalable, AI driven recommendations without relying on centralized data silos.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Předpověď ceny Bitrecs (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Bitrecs (SN122) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Bitrecs (SN122) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Bitrecs.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Bitrecs!

SN122 na místní měny

Tokenomika pro Bitrecs (SN122)

Pochopení tokenomiky Bitrecs (SN122) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu SN122 hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Bitrecs (SN122)

Jakou hodnotu má dnes Bitrecs (SN122)?
Aktuální cena SN122 v USD je 0.982583 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena SN122 v USD?
Aktuální cena SN122 v USD je $ 0.982583. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Bitrecs?
Tržní kapitalizace SN122 je $ 270.53K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem SN122 v oběhu?
Objem SN122 v oběhu je 276.05K USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) SN122?
SN122 dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 1.16 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) SN122?
SN122 dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.337554 USD.
Jaký je objem obchodování SN122?
Aktuální 24hodinový objem obchodování SN122 je -- USD.
Dosáhne SN122 letos vyšší ceny?
SN122 může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenSN122, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 18:21:39 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Bitrecs (SN122)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

$109,970.04

$3,875.30

$0.02490

$185.67

$1.0004

$3,875.30

$109,970.04

$185.67

$2.5065

$1,088.58

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.09566

$0.04598

$0.00355

$0.00007240

$0.0050685

$0.04598

$0.0000815

