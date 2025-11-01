BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Bitecoin je 0.00022373 USD. Sledujte aktualizace cen BITE v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend BITE.

Bitecoin Cena (BITE)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 BITE na USD

Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran.
Graf aktuální ceny Bitecoin (BITE)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 18:21:29 (UTC+8)

Informace o ceně Bitecoin (BITE) (USD)

Cena Bitecoin (BITE) v reálném čase je $0.00022373. Za posledních 24 hodin se BITE obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena BITE v historii je $ 0.051432, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00021189.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena BITE se za poslední hodinu změnila o --, za 24 hodin o -- a za posledních 7 dní o -0.90%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Bitecoin (BITE)

Aktuální tržní kapitalizace Bitecoin je $ 94.12K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu BITE je 420.69M, přičemž celková zásoba je 420690000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 94.12K.

Historie cen v USD pro Bitecoin (BITE)

Během dnešního dne byla změna ceny Bitecoin na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Bitecoin na USD  $ -0.0000154538.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Bitecoin na USD  $ -0.0000382593.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Bitecoin na USD  $ -0.0000241245357730205.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0--
30 dní$ -0.0000154538-6.90%
60 dní$ -0.0000382593-17.10%
90 dní$ -0.0000241245357730205-9.73%

Co je Bitecoin (BITE)

Bitecoin is your shortcut to bitcoin with that etf polish. Real BTC exposure, none of the cold wallet drama. Real market moves, but tighter, smarter, faster.This ain’t some random alt. it’s BTC dna with etf armor. Bitecoin moves with BTC, but smoother, cleaner, no stress. it’s giving secure gains with main character energy. And today? it’s proving that bite-sized might be better than the whole bag. Don’t just watch the charts. be the move.Mint the moment. hold the future.

Zdroj Bitecoin (BITE)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny Bitecoin (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Bitecoin (BITE) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Bitecoin (BITE) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Bitecoin.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Bitecoin!

BITE na místní měny

Tokenomika pro Bitecoin (BITE)

Pochopení tokenomiky Bitecoin (BITE) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu BITE hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Bitecoin (BITE)

Jakou hodnotu má dnes Bitecoin (BITE)?
Aktuální cena BITE v USD je 0.00022373 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena BITE v USD?
Aktuální cena BITE v USD je $ 0.00022373. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Bitecoin?
Tržní kapitalizace BITE je $ 94.12K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem BITE v oběhu?
Objem BITE v oběhu je 420.69M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) BITE?
BITE dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.051432 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) BITE?
BITE dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00021189 USD.
Jaký je objem obchodování BITE?
Aktuální 24hodinový objem obchodování BITE je -- USD.
Dosáhne BITE letos vyšší ceny?
BITE může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenBITE, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 18:21:29 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Bitecoin (BITE)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

