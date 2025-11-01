BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Bitcoin Roller Coaster Guy je 0 USD. Sledujte aktualizace cen BRCG v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend BRCG.

Více informací o BRCG

Informace o ceně BRCG

Co je to BRCG

Oficiální webové stránky BRCG

Tokenomika pro BRCG

Předpověď cen BRCG

Logo Bitcoin Roller Coaster Guy

Bitcoin Roller Coaster Guy Cena (BRCG)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 BRCG na USD

--
----
+0.40%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny Bitcoin Roller Coaster Guy (BRCG)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 19:30:23 (UTC+8)

Informace o ceně Bitcoin Roller Coaster Guy (BRCG) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0
$ 0$ 0
Nejnižší za 24 h
$ 0
$ 0$ 0
Nejvyšší za 24 h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

+0.45%

-0.32%

-0.32%

Cena Bitcoin Roller Coaster Guy (BRCG) v reálném čase je --. Za posledních 24 hodin se BRCG obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena BRCG v historii je $ 0, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena BRCG se za poslední hodinu změnila o --, za 24 hodin o +0.45% a za posledních 7 dní o -0.32%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Bitcoin Roller Coaster Guy (BRCG)

$ 12.31K
$ 12.31K$ 12.31K

--
----

$ 12.31K
$ 12.31K$ 12.31K

1.00T
1.00T 1.00T

1,000,000,000,000.0
1,000,000,000,000.0 1,000,000,000,000.0

Aktuální tržní kapitalizace Bitcoin Roller Coaster Guy je $ 12.31K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu BRCG je 1.00T, přičemž celková zásoba je 1000000000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 12.31K.

Historie cen v USD pro Bitcoin Roller Coaster Guy (BRCG)

Během dnešního dne byla změna ceny Bitcoin Roller Coaster Guy na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Bitcoin Roller Coaster Guy na USD  $ 0.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Bitcoin Roller Coaster Guy na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Bitcoin Roller Coaster Guy na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0+0.45%
30 dní$ 0-27.67%
60 dní$ 0-40.81%
90 dní$ 0--

Co je Bitcoin Roller Coaster Guy (BRCG)

Bitcoin Roller Coaster Guy ($BRCG) is a meme token on the Ethereum blockchain inspired by one of the first visual memes in cryptocurrency culture. Created in 2013, the "Roller Coaster Guy" animation became a widely recognized symbol of Bitcoin’s price volatility. The $BRCG token aims to preserve this cultural artifact by bringing it on-chain through a community-owned ERC-20 token. The token has no taxes, renounced ownership, and permanently burned liquidity.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj Bitcoin Roller Coaster Guy (BRCG)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny Bitcoin Roller Coaster Guy (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Bitcoin Roller Coaster Guy (BRCG) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Bitcoin Roller Coaster Guy (BRCG) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Bitcoin Roller Coaster Guy.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Bitcoin Roller Coaster Guy!

BRCG na místní měny

Tokenomika pro Bitcoin Roller Coaster Guy (BRCG)

Pochopení tokenomiky Bitcoin Roller Coaster Guy (BRCG) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu BRCG hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Bitcoin Roller Coaster Guy (BRCG)

Jakou hodnotu má dnes Bitcoin Roller Coaster Guy (BRCG)?
Aktuální cena BRCG v USD je 0 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena BRCG v USD?
Aktuální cena BRCG v USD je $ 0. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Bitcoin Roller Coaster Guy?
Tržní kapitalizace BRCG je $ 12.31K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem BRCG v oběhu?
Objem BRCG v oběhu je 1.00T USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) BRCG?
BRCG dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) BRCG?
BRCG dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0 USD.
Jaký je objem obchodování BRCG?
Aktuální 24hodinový objem obchodování BRCG je -- USD.
Dosáhne BRCG letos vyšší ceny?
BRCG může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenBRCG, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 19:30:23 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Bitcoin Roller Coaster Guy (BRCG)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

