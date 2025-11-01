BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Bitcoin Bob je 0.00043167 USD. Sledujte aktualizace cen ₿O₿ v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend ₿O₿.

Více informací o ₿O₿

Informace o ceně ₿O₿

Co je to ₿O₿

Oficiální webové stránky ₿O₿

Tokenomika pro ₿O₿

Předpověď cen ₿O₿

Logo Bitcoin Bob

Bitcoin Bob Cena (₿O₿)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 ₿O₿ na USD

$0.00043167
+1.20%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny Bitcoin Bob (₿O₿)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 19:30:16 (UTC+8)

Informace o ceně Bitcoin Bob (₿O₿) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.00042545
Nejnižší za 24 h
$ 0.00043167
Nejvyšší za 24 h

$ 0.00042545
$ 0.00043167
$ 0.03776657
$ 0.00042545
0.00%

+1.25%

-6.45%

-6.45%

Cena Bitcoin Bob (₿O₿) v reálném čase je $0.00043167. Za posledních 24 hodin se ₿O₿ obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00042545 do maxima $ 0.00043167, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena ₿O₿ v historii je $ 0.03776657, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00042545.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena ₿O₿ se za poslední hodinu změnila o 0.00%, za 24 hodin o +1.25% a za posledních 7 dní o -6.45%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Bitcoin Bob (₿O₿)

$ 9.07K
--
$ 9.07K
21.00M
21,000,000.0
Aktuální tržní kapitalizace Bitcoin Bob je $ 9.07K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu ₿O₿ je 21.00M, přičemž celková zásoba je 21000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 9.07K.

Historie cen v USD pro Bitcoin Bob (₿O₿)

Během dnešního dne byla změna ceny Bitcoin Bob na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Bitcoin Bob na USD  $ -0.0001311409.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Bitcoin Bob na USD  $ -0.0002549433.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Bitcoin Bob na USD  $ -0.0008866184906141538.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0+1.25%
30 dní$ -0.0001311409-30.37%
60 dní$ -0.0002549433-59.05%
90 dní$ -0.0008866184906141538-67.25%

Co je Bitcoin Bob (₿O₿)

The viral “Bitcoin Bob” video is the earliest animated explainer about Bitcoin on YouTube—around 2010. It featured an Xtranormal-made cartoon with two characters, Bob and his friend , casually chatting about what Bitcoin is. It’s often titled something like “What is a Bitcoin?” and has become legendary among early crypto educators.

Here’s what makes BOTCOIN BOB special: • The video was uploaded around November 10, 2010, right when Satoshi was still posting on Bitcointalk—each coin was worth around $0.30. • It features Bob encouraging viewers to “buy Bitcoin”—making him one of the earliest mascot-like figures in the crypto world .

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj Bitcoin Bob (₿O₿)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny Bitcoin Bob (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Bitcoin Bob (₿O₿) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Bitcoin Bob (₿O₿) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Bitcoin Bob.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Bitcoin Bob!

₿O₿ na místní měny

Tokenomika pro Bitcoin Bob (₿O₿)

Pochopení tokenomiky Bitcoin Bob (₿O₿) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu ₿O₿ hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Bitcoin Bob (₿O₿)

Jakou hodnotu má dnes Bitcoin Bob (₿O₿)?
Aktuální cena ₿O₿ v USD je 0.00043167 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena ₿O₿ v USD?
Aktuální cena ₿O₿ v USD je $ 0.00043167. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Bitcoin Bob?
Tržní kapitalizace ₿O₿ je $ 9.07K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem ₿O₿ v oběhu?
Objem ₿O₿ v oběhu je 21.00M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) ₿O₿?
₿O₿ dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.03776657 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) ₿O₿?
₿O₿ dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00042545 USD.
Jaký je objem obchodování ₿O₿?
Aktuální 24hodinový objem obchodování ₿O₿ je -- USD.
Dosáhne ₿O₿ letos vyšší ceny?
₿O₿ může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cen₿O₿, kde najdete podrobnější analýzu.
Důležité novinky z odvětví týkající se Bitcoin Bob (₿O₿)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

$110,046.17
$3,872.31
$0.02430
$186.11
$1.0003
$3,872.31
$110,046.17
$186.11
$2.5060
$1.0003
$0.00000
$0.00000
$0.00000
$0.10022
$0.01914
$0.07933
$0.00571
$0.0052666
$0.0044
$0.0000823
