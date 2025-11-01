BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena BiomeAI je 0.04500867 USD. Sledujte aktualizace cen BIOMEAI v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend BIOMEAI.

Více informací o BIOMEAI

Informace o ceně BIOMEAI

Co je to BIOMEAI

Oficiální webové stránky BIOMEAI

Tokenomika pro BIOMEAI

Předpověď cen BIOMEAI

Logo BiomeAI

BiomeAI Cena (BIOMEAI)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 BIOMEAI na USD

$0.04500442
$0.04500442
-11.60%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny BiomeAI (BIOMEAI)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 16:43:33 (UTC+8)

Informace o ceně BiomeAI (BIOMEAI) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.03622715
$ 0.03622715
Nejnižší za 24 h
$ 0.051431
$ 0.051431
Nejvyšší za 24 h

$ 0.03622715
$ 0.03622715

$ 0.051431
$ 0.051431

$ 0.394381
$ 0.394381

$ 0.02349287
$ 0.02349287

-0.98%

-11.64%

-32.20%

-32.20%

Cena BiomeAI (BIOMEAI) v reálném čase je $0.04500867. Za posledních 24 hodin se BIOMEAI obchodoval v rozmezí od minima $ 0.03622715 do maxima $ 0.051431, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena BIOMEAI v historii je $ 0.394381, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.02349287.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena BIOMEAI se za poslední hodinu změnila o -0.98%, za 24 hodin o -11.64% a za posledních 7 dní o -32.20%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu BiomeAI (BIOMEAI)

$ 265.69K
$ 265.69K

--
--

$ 450.09K
$ 450.09K

5.90M
5.90M

10,000,000.0
10,000,000.0

Aktuální tržní kapitalizace BiomeAI je $ 265.69K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu BIOMEAI je 5.90M, přičemž celková zásoba je 10000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 450.09K.

Historie cen v USD pro BiomeAI (BIOMEAI)

Během dnešního dne byla změna ceny BiomeAI na USD  $ -0.00593472638098949.
Za posledních 30 dní byla změna ceny BiomeAI na USD  $ -0.0365696343.
Za posledních 60 dní byla změna ceny BiomeAI na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny BiomeAI na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ -0.00593472638098949-11.64%
30 dní$ -0.0365696343-81.25%
60 dní$ 0--
90 dní$ 0--

Co je BiomeAI (BIOMEAI)

BiomeAI is a cutting-edge health assistant powered by over 1,000 rigorously curated scientific studies on microbiome science and real-world experiments, designed to help people make smarter, personalized health choices with trustworthy data as its foundation. Built and advised by a team of top experts in gut health and AI, BiomeAI blends deep scientific credibility with participatory governance model to let users test, learn, and figure out what works for them.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj BiomeAI (BIOMEAI)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny BiomeAI (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít BiomeAI (BIOMEAI) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva BiomeAI (BIOMEAI) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro BiomeAI.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny BiomeAI!

BIOMEAI na místní měny

Tokenomika pro BiomeAI (BIOMEAI)

Pochopení tokenomiky BiomeAI (BIOMEAI) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu BIOMEAI hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně BiomeAI (BIOMEAI)

Jakou hodnotu má dnes BiomeAI (BIOMEAI)?
Aktuální cena BIOMEAI v USD je 0.04500867 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena BIOMEAI v USD?
Aktuální cena BIOMEAI v USD je $ 0.04500867. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace BiomeAI?
Tržní kapitalizace BIOMEAI je $ 265.69K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem BIOMEAI v oběhu?
Objem BIOMEAI v oběhu je 5.90M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) BIOMEAI?
BIOMEAI dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.394381 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) BIOMEAI?
BIOMEAI dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.02349287 USD.
Jaký je objem obchodování BIOMEAI?
Aktuální 24hodinový objem obchodování BIOMEAI je -- USD.
Dosáhne BIOMEAI letos vyšší ceny?
BIOMEAI může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenBIOMEAI, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 16:43:33 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se BiomeAI (BIOMEAI)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Prohlášení

$110,174.64

$3,870.10

$0.02309

$186.26

$1.0003

$3,870.10

$110,174.64

$186.26

$2.5052

$1,086.53

