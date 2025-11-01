BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Bikera je 0 USD. Sledujte aktualizace cen IMERA v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend IMERA.

Více informací o IMERA

Informace o ceně IMERA

Co je to IMERA

Bílá kniha pro IMERA

Oficiální webové stránky IMERA

Tokenomika pro IMERA

Předpověď cen IMERA

Bikera Cena (IMERA)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 IMERA na USD

--
----
-1.20%1D
Graf aktuální ceny Bikera (IMERA)
Informace o ceně Bikera (IMERA) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0
$ 0$ 0
Nejnižší za 24 h
$ 0
$ 0$ 0
Nejvyšší za 24 h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.70%

-1.23%

+6.53%

+6.53%

Cena Bikera (IMERA) v reálném čase je --. Za posledních 24 hodin se IMERA obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena IMERA v historii je $ 0, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena IMERA se za poslední hodinu změnila o +0.70%, za 24 hodin o -1.23% a za posledních 7 dní o +6.53%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Bikera (IMERA)

$ 23.16K
$ 23.16K$ 23.16K

--
----

$ 23.16K
$ 23.16K$ 23.16K

999.81M
999.81M 999.81M

999,806,438.486462
999,806,438.486462 999,806,438.486462

Aktuální tržní kapitalizace Bikera je $ 23.16K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu IMERA je 999.81M, přičemž celková zásoba je 999806438.486462. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 23.16K.

Historie cen v USD pro Bikera (IMERA)

Během dnešního dne byla změna ceny Bikera na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Bikera na USD  $ 0.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Bikera na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Bikera na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0-1.23%
30 dní$ 0-44.99%
60 dní$ 0--
90 dní$ 0--

Co je Bikera (IMERA)

Bikera is a blockchain-based mobility platform that rewards users for physical movement through tokenized incentives. The system combines IoT devices, decentralized consensus, and dual-token economics to create a sustainable "move-to-earn" ecosystem. iMERA is the public sale of the MERA token, launched on pump. XP is a token which will not hold value but is used to register km's driven on chain. The project is distributing tokens to reward people to use carbon neutral transportation in a decentralized manner. In the second stage we will be offering physical locks which allow for a bike sharing economy, logged with smart contracts on chain, still rewarding users and deployers for their efforts with block rewards.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Předpověď ceny Bikera (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Bikera (IMERA) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Bikera (IMERA) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Bikera.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Bikera!

IMERA na místní měny

Tokenomika pro Bikera (IMERA)

Pochopení tokenomiky Bikera (IMERA) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu IMERA hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Bikera (IMERA)

Jakou hodnotu má dnes Bikera (IMERA)?
Aktuální cena IMERA v USD je 0 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena IMERA v USD?
Aktuální cena IMERA v USD je $ 0. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Bikera?
Tržní kapitalizace IMERA je $ 23.16K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem IMERA v oběhu?
Objem IMERA v oběhu je 999.81M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) IMERA?
IMERA dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) IMERA?
IMERA dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0 USD.
Jaký je objem obchodování IMERA?
Aktuální 24hodinový objem obchodování IMERA je -- USD.
Dosáhne IMERA letos vyšší ceny?
IMERA může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenIMERA, kde najdete podrobnější analýzu.
Důležité novinky z odvětví týkající se Bikera (IMERA)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

