Dnešní aktuální cena Biden Coin je 0.00000322 USD. Sledujte aktualizace cen BIDEN v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend BIDEN.

Více informací o BIDEN

Informace o ceně BIDEN

Co je to BIDEN

Oficiální webové stránky BIDEN

Tokenomika pro BIDEN

Předpověď cen BIDEN

Logo Biden Coin

Biden Coin Cena (BIDEN)

Zalistování zrušeno

Informace o ceně Biden Coin (BIDEN) (USD)

Cena Biden Coin (BIDEN) v reálném čase je $0.00000322. Za posledních 24 hodin se BIDEN obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena BIDEN v historii je $ 0.00014982, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00000165.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena BIDEN se za poslední hodinu změnila o --, za 24 hodin o -- a za posledních 7 dní o -0.13%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Aktuální tržní kapitalizace Biden Coin je $ 322.12K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu BIDEN je 100.00B, přičemž celková zásoba je 100000000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 322.12K.

Historie cen v USD pro Biden Coin (BIDEN)

Během dnešního dne byla změna ceny Biden Coin na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Biden Coin na USD  $ -0.0000010637.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Biden Coin na USD  $ -0.0000018113.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Biden Coin na USD  $ -0.00012009532113854076.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0--
30 dní$ -0.0000010637-33.03%
60 dní$ -0.0000018113-56.25%
90 dní$ -0.00012009532113854076-97.38%

Co je Biden Coin (BIDEN)

Biden Coin is a meme token inspired by the world’s most memeable politician — Joe Biden. But here’s the kicker: No official logo. No likeness. No affiliation. Fully decentralized. No presale. No team allocation. Fair-launched and loud — by ElectionDAO. BIDEN | ETH Mainnet | Community-Owned Meme Movement 📈 Real Numbers. Real Momentum. 🟢 60+ days live — zero rug signals 🟢 Community-led via ElectionDAO governance 🟢 No presale. No VCs. No BS.

🟢 100% organic growth through viral fire

🟢 Featured in top influencer posts, meme pages & viral threads 🎯 Vision: The First “Political Consensus Layer” on Ethereum Forget TradFi. Forget PACs. This is Web3 election energy — democratized, verifiable, and unstoppable.

We don’t need permission. Just memes, virality, and on-chain belief.

$BIDEN isn’t a token — it’s an opinion turned asset.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj Biden Coin (BIDEN)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny Biden Coin (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Biden Coin (BIDEN) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Biden Coin (BIDEN) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Biden Coin.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Biden Coin!

BIDEN na místní měny

Tokenomika pro Biden Coin (BIDEN)

Pochopení tokenomiky Biden Coin (BIDEN) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu BIDEN hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Biden Coin (BIDEN)

Jakou hodnotu má dnes Biden Coin (BIDEN)?
Aktuální cena BIDEN v USD je 0.00000322 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena BIDEN v USD?
Aktuální cena BIDEN v USD je $ 0.00000322. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Biden Coin?
Tržní kapitalizace BIDEN je $ 322.12K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem BIDEN v oběhu?
Objem BIDEN v oběhu je 100.00B USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) BIDEN?
BIDEN dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.00014982 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) BIDEN?
BIDEN dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00000165 USD.
Jaký je objem obchodování BIDEN?
Aktuální 24hodinový objem obchodování BIDEN je -- USD.
Dosáhne BIDEN letos vyšší ceny?
BIDEN může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenBIDEN, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:50:19 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Biden Coin (BIDEN)

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

