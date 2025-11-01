BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena bichi je 0 USD. Sledujte aktualizace cen BICHI v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend BICHI.

Více informací o BICHI

Informace o ceně BICHI

Co je to BICHI

Tokenomika pro BICHI

Předpověď cen BICHI

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo bichi

bichi Cena (BICHI)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 BICHI na USD

--
----
-0.30%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny bichi (BICHI)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 19:29:59 (UTC+8)

Informace o ceně bichi (BICHI) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0
$ 0$ 0
Nejnižší za 24 h
$ 0
$ 0$ 0
Nejvyšší za 24 h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.16%

-0.33%

-12.06%

-12.06%

Cena bichi (BICHI) v reálném čase je --. Za posledních 24 hodin se BICHI obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena BICHI v historii je $ 0, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena BICHI se za poslední hodinu změnila o +0.16%, za 24 hodin o -0.33% a za posledních 7 dní o -12.06%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu bichi (BICHI)

$ 6.97K
$ 6.97K$ 6.97K

--
----

$ 6.97K
$ 6.97K$ 6.97K

984.72M
984.72M 984.72M

984,720,463.773549
984,720,463.773549 984,720,463.773549

Aktuální tržní kapitalizace bichi je $ 6.97K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu BICHI je 984.72M, přičemž celková zásoba je 984720463.773549. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 6.97K.

Historie cen v USD pro bichi (BICHI)

Během dnešního dne byla změna ceny bichi na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny bichi na USD  $ 0.
Za posledních 60 dní byla změna ceny bichi na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny bichi na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0-0.33%
30 dní$ 0-52.31%
60 dní$ 0-89.57%
90 dní$ 0--

Co je bichi (BICHI)

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Předpověď ceny bichi (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít bichi (BICHI) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva bichi (BICHI) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro bichi.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny bichi!

BICHI na místní měny

Tokenomika pro bichi (BICHI)

Pochopení tokenomiky bichi (BICHI) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu BICHI hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně bichi (BICHI)

Jakou hodnotu má dnes bichi (BICHI)?
Aktuální cena BICHI v USD je 0 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena BICHI v USD?
Aktuální cena BICHI v USD je $ 0. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace bichi?
Tržní kapitalizace BICHI je $ 6.97K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem BICHI v oběhu?
Objem BICHI v oběhu je 984.72M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) BICHI?
BICHI dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) BICHI?
BICHI dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0 USD.
Jaký je objem obchodování BICHI?
Aktuální 24hodinový objem obchodování BICHI je -- USD.
Dosáhne BICHI letos vyšší ceny?
BICHI může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenBICHI, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 19:29:59 (UTC+8)

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

