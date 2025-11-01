BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Beta Finance je 0.00911435 USD. Sledujte aktualizace cen BETA v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend BETA.

Více informací o BETA

Informace o ceně BETA

Co je to BETA

Oficiální webové stránky BETA

Tokenomika pro BETA

Předpověď cen BETA

Logo Beta Finance

Beta Finance Cena (BETA)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 BETA na USD

$0.00911318
$0.00911318$0.00911318
+1.10%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran.
USD
Graf aktuální ceny Beta Finance (BETA)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 16:43:20 (UTC+8)

Informace o ceně Beta Finance (BETA) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.00885489
$ 0.00885489$ 0.00885489
Nejnižší za 24 h
$ 0.00915899
$ 0.00915899$ 0.00915899
Nejvyšší za 24 h

$ 0.00885489
$ 0.00885489$ 0.00885489

$ 0.00915899
$ 0.00915899$ 0.00915899

$ 3.45
$ 3.45$ 3.45

$ 0.00006937
$ 0.00006937$ 0.00006937

-0.11%

+1.15%

-2.42%

-2.42%

Cena Beta Finance (BETA) v reálném čase je $0.00911435. Za posledních 24 hodin se BETA obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00885489 do maxima $ 0.00915899, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena BETA v historii je $ 3.45, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00006937.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena BETA se za poslední hodinu změnila o -0.11%, za 24 hodin o +1.15% a za posledních 7 dní o -2.42%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Beta Finance (BETA)

$ 9.11M
$ 9.11M$ 9.11M

--
----

$ 9.11M
$ 9.11M$ 9.11M

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Aktuální tržní kapitalizace Beta Finance je $ 9.11M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu BETA je 1.00B, přičemž celková zásoba je 1000000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 9.11M.

Historie cen v USD pro Beta Finance (BETA)

Během dnešního dne byla změna ceny Beta Finance na USD  $ +0.00010358.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Beta Finance na USD  $ +0.0019526073.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Beta Finance na USD  $ +0.0052853304.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Beta Finance na USD  $ +0.00862802991922544613.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ +0.00010358+1.15%
30 dní$ +0.0019526073+21.42%
60 dní$ +0.0052853304+57.99%
90 dní$ +0.00862802991922544613+1,774.15%

Co je Beta Finance (BETA)

Beta Finance is the permissionless money market for borrowing, lending, and shorting crypto assets. This means that anyone at anytime is able to create a money market for any crypto asset.

Lenders are able to now earn risk-free yield (as high as 1000+%) on not only popular assets, but also the long tail of crypto assets, including yield farmed tokens, that exist today! Easily deposit your tokens on Beta into the token's money market, or create it yourself if it's not there yet.

Borrowers are able to borrow crypto assets by supplying ETH and/or Stablecoin as collateral. This gives users flexibility when interacting with other protocols that requires using assets they currently do not have without losing their current positions.

Traders are able to short sell any crypto asset by using their ETH and/or Stablecoin as collateral. Beta provides an integrated "1-Click" Short that makes initiating and managing short positions simple.

Liquidators are able to earn a premium bounty reward for monitoring and liquidating under-collateralized positions.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj Beta Finance (BETA)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny Beta Finance (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Beta Finance (BETA) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Beta Finance (BETA) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Beta Finance.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Beta Finance!

BETA na místní měny

Tokenomika pro Beta Finance (BETA)

Pochopení tokenomiky Beta Finance (BETA) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu BETA hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Beta Finance (BETA)

Jakou hodnotu má dnes Beta Finance (BETA)?
Aktuální cena BETA v USD je 0.00911435 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena BETA v USD?
Aktuální cena BETA v USD je $ 0.00911435. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Beta Finance?
Tržní kapitalizace BETA je $ 9.11M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem BETA v oběhu?
Objem BETA v oběhu je 1.00B USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) BETA?
BETA dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 3.45 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) BETA?
BETA dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00006937 USD.
Jaký je objem obchodování BETA?
Aktuální 24hodinový objem obchodování BETA je -- USD.
Dosáhne BETA letos vyšší ceny?
BETA může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenBETA, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 16:43:20 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Beta Finance (BETA)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

