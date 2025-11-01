Beta Finance Cena (BETA)
Cena Beta Finance (BETA) v reálném čase je $0.00911435. Za posledních 24 hodin se BETA obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00885489 do maxima $ 0.00915899, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena BETA v historii je $ 3.45, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00006937.
Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena BETA se za poslední hodinu změnila o -0.11%, za 24 hodin o +1.15% a za posledních 7 dní o -2.42%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.
Aktuální tržní kapitalizace Beta Finance je $ 9.11M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu BETA je 1.00B, přičemž celková zásoba je 1000000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 9.11M.
Během dnešního dne byla změna ceny Beta Finance na USD $ +0.00010358.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Beta Finance na USD $ +0.0019526073.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Beta Finance na USD $ +0.0052853304.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Beta Finance na USD $ +0.00862802991922544613.
|Období
|Změnit (USD)
|Změnit (%)
|Dnes
|$ +0.00010358
|+1.15%
|30 dní
|$ +0.0019526073
|+21.42%
|60 dní
|$ +0.0052853304
|+57.99%
|90 dní
|$ +0.00862802991922544613
|+1,774.15%
Beta Finance is the permissionless money market for borrowing, lending, and shorting crypto assets. This means that anyone at anytime is able to create a money market for any crypto asset.
Lenders are able to now earn risk-free yield (as high as 1000+%) on not only popular assets, but also the long tail of crypto assets, including yield farmed tokens, that exist today! Easily deposit your tokens on Beta into the token's money market, or create it yourself if it's not there yet.
Borrowers are able to borrow crypto assets by supplying ETH and/or Stablecoin as collateral. This gives users flexibility when interacting with other protocols that requires using assets they currently do not have without losing their current positions.
Traders are able to short sell any crypto asset by using their ETH and/or Stablecoin as collateral. Beta provides an integrated "1-Click" Short that makes initiating and managing short positions simple.
Liquidators are able to earn a premium bounty reward for monitoring and liquidating under-collateralized positions.
