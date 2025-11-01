BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena BENJAMIN je 0.00011315 USD. Sledujte aktualizace cen BENJI v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend BENJI.

BENJAMIN Cena (BENJI)

$0.00011315
Informace o ceně BENJAMIN (BENJI) (USD)

$ 0.00011236
$ 0.00011321
$ 0.00011236
$ 0.00011321
$ 0.00477446
$ 0.00007169
Cena BENJAMIN (BENJI) v reálném čase je $0.00011315. Za posledních 24 hodin se BENJI obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00011236 do maxima $ 0.00011321, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena BENJI v historii je $ 0.00477446, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00007169.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena BENJI se za poslední hodinu změnila o -0.00%, za 24 hodin o +0.03% a za posledních 7 dní o -0.41%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu BENJAMIN (BENJI)

Aktuální tržní kapitalizace BENJAMIN je $ 52.98K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu BENJI je 468.14M, přičemž celková zásoba je 1000000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 113.16K.

Historie cen v USD pro BENJAMIN (BENJI)

Během dnešního dne byla změna ceny BENJAMIN na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny BENJAMIN na USD  $ -0.0000054034.
Za posledních 60 dní byla změna ceny BENJAMIN na USD  $ -0.0000157509.
Za posledních 90 dní byla změna ceny BENJAMIN na USD  $ +0.00000776677585458001.

Období Změnit (USD) Změnit (%)
Dnes$ 0+0.03%
30 dní$ -0.0000054034-4.77%
60 dní$ -0.0000157509-13.92%
90 dní$ +0.00000776677585458001+7.37%

Co je BENJAMIN (BENJI)

The First AI Agent on STORY, focusing on DeFAI

As the first AI agent on STORY, Benjamin is uniquely positioned to deliver transformative value by acting as both a gateway and facilitator for user interaction within the STORY ecosystem. Through its DeFAI Layer and Entry Layer, Benjamin aims to bridge the gap between users and DeFi & IPFi opportunities while fostering ecosystem engagement and growth.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Předpověď ceny BENJAMIN (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít BENJAMIN (BENJI) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva BENJAMIN (BENJI) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro BENJAMIN.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny BENJAMIN!

Tokenomika pro BENJAMIN (BENJI)

Pochopení tokenomiky BENJAMIN (BENJI) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu BENJI hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně BENJAMIN (BENJI)

Jakou hodnotu má dnes BENJAMIN (BENJI)?
Aktuální cena BENJI v USD je 0.00011315 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena BENJI v USD?
Aktuální cena BENJI v USD je $ 0.00011315. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace BENJAMIN?
Tržní kapitalizace BENJI je $ 52.98K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem BENJI v oběhu?
Objem BENJI v oběhu je 468.14M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) BENJI?
BENJI dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.00477446 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) BENJI?
BENJI dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00007169 USD.
Jaký je objem obchodování BENJI?
Aktuální 24hodinový objem obchodování BENJI je -- USD.
Dosáhne BENJI letos vyšší ceny?
BENJI může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenBENJI, kde najdete podrobnější analýzu.
Důležité novinky z odvětví týkající se BENJAMIN (BENJI)

Čas (UTC+8) Typ Informace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

