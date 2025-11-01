BurzaDEX+
Koupit kryptoměny
Dnešní aktuální cena Bella Bumper je 0 USD. Sledujte aktualizace cen BUMPER v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend BUMPER.Dnešní aktuální cena Bella Bumper je 0 USD. Sledujte aktualizace cen BUMPER v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend BUMPER.

Více informací o BUMPER

Informace o ceně BUMPER

Co je to BUMPER

Oficiální webové stránky BUMPER

Tokenomika pro BUMPER

Předpověď cen BUMPER

Logo Bella Bumper

Bella Bumper Cena (BUMPER)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 BUMPER na USD

$0.00074727
+1.40%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny Bella Bumper (BUMPER)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:49:57 (UTC+8)

Informace o ceně Bella Bumper (BUMPER) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0
Nejnižší za 24 h
$ 0
Nejvyšší za 24 h

$ 0
$ 0
$ 0.00667841
$ 0
-0.26%

+1.43%

+20.93%

+20.93%

Cena Bella Bumper (BUMPER) v reálném čase je --. Za posledních 24 hodin se BUMPER obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena BUMPER v historii je $ 0.00667841, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena BUMPER se za poslední hodinu změnila o -0.26%, za 24 hodin o +1.43% a za posledních 7 dní o +20.93%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Bella Bumper (BUMPER)

$ 373.40K
--
$ 373.40K
499.68M
499,681,174.870184
Aktuální tržní kapitalizace Bella Bumper je $ 373.40K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu BUMPER je 499.68M, přičemž celková zásoba je 499681174.870184. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 373.40K.

Historie cen v USD pro Bella Bumper (BUMPER)

Během dnešního dne byla změna ceny Bella Bumper na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Bella Bumper na USD  $ 0.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Bella Bumper na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Bella Bumper na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0+1.43%
30 dní$ 0-19.68%
60 dní$ 0-77.69%
90 dní$ 0--

Co je Bella Bumper (BUMPER)

Bella Bumper is a community-driven meme coin inspired by the fun and playful world of cars and racing. Born from the Nummus Aeternita community, it represents a humorous take on the “wen Lambo” culture, highlighting the journey before reaching the dream car. While primarily a meme token, Bella Bumper’s purpose is to engage its community through creative campaigns, social interaction, and gamified initiatives around car-themed content, with a focus on entertainment, engagement, and community growth.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj Bella Bumper (BUMPER)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny Bella Bumper (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Bella Bumper (BUMPER) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Bella Bumper (BUMPER) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Bella Bumper.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Bella Bumper!

BUMPER na místní měny

Tokenomika pro Bella Bumper (BUMPER)

Pochopení tokenomiky Bella Bumper (BUMPER) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu BUMPER hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Bella Bumper (BUMPER)

Jakou hodnotu má dnes Bella Bumper (BUMPER)?
Aktuální cena BUMPER v USD je 0 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena BUMPER v USD?
Aktuální cena BUMPER v USD je $ 0. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Bella Bumper?
Tržní kapitalizace BUMPER je $ 373.40K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem BUMPER v oběhu?
Objem BUMPER v oběhu je 499.68M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) BUMPER?
BUMPER dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.00667841 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) BUMPER?
BUMPER dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0 USD.
Jaký je objem obchodování BUMPER?
Aktuální 24hodinový objem obchodování BUMPER je -- USD.
Dosáhne BUMPER letos vyšší ceny?
BUMPER může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenBUMPER, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:49:57 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Bella Bumper (BUMPER)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

