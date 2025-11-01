BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Beavers by CEDEN je 0.00014216 USD. Sledujte aktualizace cen BEAVER v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend BEAVER.

Více informací o BEAVER

Informace o ceně BEAVER

Co je to BEAVER

Oficiální webové stránky BEAVER

Tokenomika pro BEAVER

Předpověď cen BEAVER

Logo Beavers by CEDEN

Beavers by CEDEN Cena (BEAVER)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 BEAVER na USD

$0.00014234
$0.00014234
0.00%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny Beavers by CEDEN (BEAVER)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 16:42:52 (UTC+8)

Informace o ceně Beavers by CEDEN (BEAVER) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.00014069
$ 0.00014069
Nejnižší za 24 h
$ 0.00014453
$ 0.00014453
Nejvyšší za 24 h

$ 0.00014069
$ 0.00014069

$ 0.00014453
$ 0.00014453

$ 0.00018937
$ 0.00018937

$ 0.00008098
$ 0.00008098

+0.13%

-0.12%

-12.48%

-12.48%

Cena Beavers by CEDEN (BEAVER) v reálném čase je $0.00014216. Za posledních 24 hodin se BEAVER obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00014069 do maxima $ 0.00014453, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena BEAVER v historii je $ 0.00018937, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00008098.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena BEAVER se za poslední hodinu změnila o +0.13%, za 24 hodin o -0.12% a za posledních 7 dní o -12.48%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Beavers by CEDEN (BEAVER)

$ 955.77K
$ 955.77K

--
--

$ 955.77K
$ 955.77K

6.72B
6.72B

6,723,257,311.0
6,723,257,311.0

Aktuální tržní kapitalizace Beavers by CEDEN je $ 955.77K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu BEAVER je 6.72B, přičemž celková zásoba je 6723257311.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 955.77K.

Historie cen v USD pro Beavers by CEDEN (BEAVER)

Během dnešního dne byla změna ceny Beavers by CEDEN na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Beavers by CEDEN na USD  $ -0.0000036434.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Beavers by CEDEN na USD  $ +0.0000767484.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Beavers by CEDEN na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0-0.12%
30 dní$ -0.0000036434-2.56%
60 dní$ +0.0000767484+53.99%
90 dní$ 0--

Co je Beavers by CEDEN (BEAVER)

CEDEN is a video game publisher, with portfolio companies across gaming, infrastructure and social media.

CEDEN has been in business for years delivering successful products and generating revenue from a variety of sources including merger and acquisiton of video game studios and video game title publishing. We recently launched our fully dilluted brand coin, $BEAVER, on Abstract and will be publishing MEGAWEAPON on the chain.

We also have AAA quality titles Uncaged: The Jon Jones Brawler, featuring the UFC legend Jon Jones in his debut title, coming soon!

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj Beavers by CEDEN (BEAVER)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny Beavers by CEDEN (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Beavers by CEDEN (BEAVER) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Beavers by CEDEN (BEAVER) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Beavers by CEDEN.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Beavers by CEDEN!

BEAVER na místní měny

Tokenomika pro Beavers by CEDEN (BEAVER)

Pochopení tokenomiky Beavers by CEDEN (BEAVER) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu BEAVER hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Beavers by CEDEN (BEAVER)

Jakou hodnotu má dnes Beavers by CEDEN (BEAVER)?
Aktuální cena BEAVER v USD je 0.00014216 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena BEAVER v USD?
Aktuální cena BEAVER v USD je $ 0.00014216. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Beavers by CEDEN?
Tržní kapitalizace BEAVER je $ 955.77K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem BEAVER v oběhu?
Objem BEAVER v oběhu je 6.72B USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) BEAVER?
BEAVER dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.00018937 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) BEAVER?
BEAVER dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00008098 USD.
Jaký je objem obchodování BEAVER?
Aktuální 24hodinový objem obchodování BEAVER je -- USD.
Dosáhne BEAVER letos vyšší ceny?
BEAVER může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenBEAVER, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 16:42:52 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Beavers by CEDEN (BEAVER)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

$110,175.97

$3,870.10

$0.02316

$186.24

$1.0003

$3,870.10

$110,175.97

$186.24

$2.5048

$1,086.26

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$1.49532

$1.49532

$0.0041

$0.0034088

$19.871

$0.20089

