BurzaDEX+
Koupit kryptoměnyTrhySpotFutures500XEarnUdálosti
Více
Blue Chip Blitz
Dnešní aktuální cena Beaver Coin je 0 USD. Sledujte aktualizace cen BEAVER v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend BEAVER.Dnešní aktuální cena Beaver Coin je 0 USD. Sledujte aktualizace cen BEAVER v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend BEAVER.

Více informací o BEAVER

Informace o ceně BEAVER

Co je to BEAVER

Oficiální webové stránky BEAVER

Tokenomika pro BEAVER

Předpověď cen BEAVER

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo Beaver Coin

Beaver Coin Cena (BEAVER)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 BEAVER na USD

--
----
-67.50%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny Beaver Coin (BEAVER)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 18:20:34 (UTC+8)

Informace o ceně Beaver Coin (BEAVER) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0
$ 0$ 0
Nejnižší za 24 h
$ 0
$ 0$ 0
Nejvyšší za 24 h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-73.72%

-67.52%

-75.56%

-75.56%

Cena Beaver Coin (BEAVER) v reálném čase je --. Za posledních 24 hodin se BEAVER obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena BEAVER v historii je $ 0, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena BEAVER se za poslední hodinu změnila o -73.72%, za 24 hodin o -67.52% a za posledních 7 dní o -75.56%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Beaver Coin (BEAVER)

$ 7.14K
$ 7.14K$ 7.14K

--
----

$ 7.30K
$ 7.30K$ 7.30K

694.48M
694.48M 694.48M

709,650,731.2191441
709,650,731.2191441 709,650,731.2191441

Aktuální tržní kapitalizace Beaver Coin je $ 7.14K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu BEAVER je 694.48M, přičemž celková zásoba je 709650731.2191441. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 7.30K.

Historie cen v USD pro Beaver Coin (BEAVER)

Během dnešního dne byla změna ceny Beaver Coin na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Beaver Coin na USD  $ 0.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Beaver Coin na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Beaver Coin na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0-67.52%
30 dní$ 0-90.79%
60 dní$ 0-93.82%
90 dní$ 0--

Co je Beaver Coin (BEAVER)

BEAVER is more than just a memecoin. It's movement! A rebellion against the monotony of traditional beaver life. It's about freedom, fun, and, of course, a little bit of chaos. I'm not like other beavers; there's so much more to life than just building dams. I've learned about blockchain, but I don't have the time to become a builder, so I'm taking a different path. Call me crazy, but the real secret is in the narrative.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj Beaver Coin (BEAVER)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny Beaver Coin (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Beaver Coin (BEAVER) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Beaver Coin (BEAVER) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Beaver Coin.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Beaver Coin!

BEAVER na místní měny

Tokenomika pro Beaver Coin (BEAVER)

Pochopení tokenomiky Beaver Coin (BEAVER) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu BEAVER hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Beaver Coin (BEAVER)

Jakou hodnotu má dnes Beaver Coin (BEAVER)?
Aktuální cena BEAVER v USD je 0 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena BEAVER v USD?
Aktuální cena BEAVER v USD je $ 0. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Beaver Coin?
Tržní kapitalizace BEAVER je $ 7.14K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem BEAVER v oběhu?
Objem BEAVER v oběhu je 694.48M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) BEAVER?
BEAVER dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) BEAVER?
BEAVER dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0 USD.
Jaký je objem obchodování BEAVER?
Aktuální 24hodinový objem obchodování BEAVER je -- USD.
Dosáhne BEAVER letos vyšší ceny?
BEAVER může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenBEAVER, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 18:20:34 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Beaver Coin (BEAVER)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

NEJŽHAVĚJŠÍ

Aktuálně trendy kryptoměny, které získávají významnou pozornost trhu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$109,951.21
$109,951.21$109,951.21

-0.24%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,875.73
$3,875.73$3,875.73

+0.38%

Logo PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.02459
$0.02459$0.02459

-23.58%

Logo Solana

Solana

SOL

$185.64
$185.64$185.64

-1.33%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

NEJVĚTŠÍ objem

Kryptoměny s nejvyšším objemem obchodování

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,875.73
$3,875.73$3,875.73

+0.38%

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$109,951.21
$109,951.21$109,951.21

-0.24%

Logo Solana

Solana

SOL

$185.64
$185.64$185.64

-1.33%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.5071
$2.5071$2.5071

-0.66%

Logo Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1,088.06
$1,088.06$1,088.06

+0.34%

Nově přidané

Nedávno zalistované kryptoměny, které jsou k dispozici pro obchodování

Logo Credia Layer

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Kite AI

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Audiera

Audiera

BEAT

$0.09566
$0.09566$0.09566

+91.32%

Logo WhisperFi

WhisperFi

WISP

$0.03610
$0.03610$0.03610

+80.50%

Nejvíce stoupající tokeny

Největší dnešní růsty kryptoměn

Logo Burnr

Burnr

BURNR

$0.00006944
$0.00006944$0.00006944

+230.35%

Logo AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.00400
$0.00400$0.00400

+233.33%

Logo FYNOR

FYNOR

FYNOR

$0.0051243
$0.0051243$0.0051243

+161.17%

Logo WhisperFi

WhisperFi

WISP

$0.03610
$0.03610$0.03610

+80.50%

Logo ORBIO

ORBIO

ORBIO

$0.0000814
$0.0000814$0.0000814

+62.80%