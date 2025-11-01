BurzaDEX+
Koupit kryptoměnyTrhySpotFutures500XEarnUdálosti
Více
Blue Chip Blitz
Dnešní aktuální cena Bean Coin je 0.00062381 USD. Sledujte aktualizace cen BEAN v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend BEAN.Dnešní aktuální cena Bean Coin je 0.00062381 USD. Sledujte aktualizace cen BEAN v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend BEAN.

Více informací o BEAN

Informace o ceně BEAN

Co je to BEAN

Oficiální webové stránky BEAN

Tokenomika pro BEAN

Předpověď cen BEAN

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo Bean Coin

Bean Coin Cena (BEAN)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 BEAN na USD

$0.00062381
$0.00062381$0.00062381
+0.90%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny Bean Coin (BEAN)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 16:42:39 (UTC+8)

Informace o ceně Bean Coin (BEAN) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.0006148
$ 0.0006148$ 0.0006148
Nejnižší za 24 h
$ 0.00062666
$ 0.00062666$ 0.00062666
Nejvyšší za 24 h

$ 0.0006148
$ 0.0006148$ 0.0006148

$ 0.00062666
$ 0.00062666$ 0.00062666

$ 0.00223583
$ 0.00223583$ 0.00223583

$ 0.00037985
$ 0.00037985$ 0.00037985

--

+0.93%

-16.15%

-16.15%

Cena Bean Coin (BEAN) v reálném čase je $0.00062381. Za posledních 24 hodin se BEAN obchodoval v rozmezí od minima $ 0.0006148 do maxima $ 0.00062666, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena BEAN v historii je $ 0.00223583, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00037985.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena BEAN se za poslední hodinu změnila o --, za 24 hodin o +0.93% a za posledních 7 dní o -16.15%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Bean Coin (BEAN)

$ 560.51K
$ 560.51K$ 560.51K

--
----

$ 560.51K
$ 560.51K$ 560.51K

898.53M
898.53M 898.53M

898,525,811.8161958
898,525,811.8161958 898,525,811.8161958

Aktuální tržní kapitalizace Bean Coin je $ 560.51K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu BEAN je 898.53M, přičemž celková zásoba je 898525811.8161958. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 560.51K.

Historie cen v USD pro Bean Coin (BEAN)

Během dnešního dne byla změna ceny Bean Coin na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Bean Coin na USD  $ -0.0003816026.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Bean Coin na USD  $ +0.0004006261.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Bean Coin na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0+0.93%
30 dní$ -0.0003816026-61.17%
60 dní$ +0.0004006261+64.22%
90 dní$ 0--

Co je Bean Coin (BEAN)

BEAN is a community-driven meme token on the Ethereum blockchain, inspired by a uniquely memorable and charismatic coffee bean character full of bold, action-packed spirit. It offers fans a decentralized way to celebrate this dynamic character, designed to make a lasting impact on internet culture with its slogan, "Get Beaned." The token features a renounced contract for permanent security, burned liquidity for enhanced stability, and a deflationary supply that decreases with every transaction. Bean Coin is crafted for collectors, enthusiasts, and vibrant community engagement.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj Bean Coin (BEAN)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny Bean Coin (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Bean Coin (BEAN) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Bean Coin (BEAN) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Bean Coin.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Bean Coin!

BEAN na místní měny

Tokenomika pro Bean Coin (BEAN)

Pochopení tokenomiky Bean Coin (BEAN) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu BEAN hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Bean Coin (BEAN)

Jakou hodnotu má dnes Bean Coin (BEAN)?
Aktuální cena BEAN v USD je 0.00062381 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena BEAN v USD?
Aktuální cena BEAN v USD je $ 0.00062381. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Bean Coin?
Tržní kapitalizace BEAN je $ 560.51K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem BEAN v oběhu?
Objem BEAN v oběhu je 898.53M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) BEAN?
BEAN dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.00223583 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) BEAN?
BEAN dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00037985 USD.
Jaký je objem obchodování BEAN?
Aktuální 24hodinový objem obchodování BEAN je -- USD.
Dosáhne BEAN letos vyšší ceny?
BEAN může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenBEAN, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 16:42:39 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Bean Coin (BEAN)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

NEJŽHAVĚJŠÍ

Aktuálně trendy kryptoměny, které získávají významnou pozornost trhu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,175.97
$110,175.97$110,175.97

-0.04%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,870.10
$3,870.10$3,870.10

+0.23%

Logo PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.02310
$0.02310$0.02310

-28.21%

Logo Solana

Solana

SOL

$186.24
$186.24$186.24

-1.02%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

NEJVĚTŠÍ objem

Kryptoměny s nejvyšším objemem obchodování

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,870.10
$3,870.10$3,870.10

+0.23%

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,175.97
$110,175.97$110,175.97

-0.04%

Logo Solana

Solana

SOL

$186.24
$186.24$186.24

-1.02%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.5049
$2.5049$2.5049

-0.75%

Logo Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1,086.25
$1,086.25$1,086.25

+0.17%

Nově přidané

Nedávno zalistované kryptoměny, které jsou k dispozici pro obchodování

Logo Audiera

Audiera

BEAT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Credia Layer

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Kite AI

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo WhisperFi

WhisperFi

WISP

$1.48600
$1.48600$1.48600

+7,330.00%

Nejvíce stoupající tokeny

Největší dnešní růsty kryptoměn

Logo WhisperFi

WhisperFi

WISP

$1.48600
$1.48600$1.48600

+7,330.00%

Logo FYNOR

FYNOR

FYNOR

$0.0034112
$0.0034112$0.0034112

+73.86%

Logo HODL

HODL

HODL

$0.0041
$0.0041$0.0041

+64.00%

Logo Horizen

Horizen

ZEN

$19.914
$19.914$19.914

+54.80%

Logo SEDA

SEDA

SEDA

$0.20089
$0.20089$0.20089

+44.32%