Dnešní aktuální cena Based Coin je 0.00002017 USD. Sledujte aktualizace cen BASED v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend BASED.

Informace o ceně Based Coin (BASED) (USD)

Cena Based Coin (BASED) v reálném čase je $0.00002017. Za posledních 24 hodin se BASED obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00001981 do maxima $ 0.0000204, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena BASED v historii je $ 0.0000262, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00001938.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena BASED se za poslední hodinu změnila o -0.08%, za 24 hodin o +0.55% a za posledních 7 dní o -3.58%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Aktuální tržní kapitalizace Based Coin je $ 1.16M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu BASED je 57.28B, přičemž celková zásoba je 62325651231.26195. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 1.26M.

Historie cen v USD pro Based Coin (BASED)

Během dnešního dne byla změna ceny Based Coin na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Based Coin na USD  $ 0.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Based Coin na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Based Coin na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0+0.55%
30 dní$ 0--
60 dní$ 0--
90 dní$ 0--

Co je Based Coin (BASED)

The most based coin onchain, $BASED is a community-lead meme coin dedicated to the expansion of the onchain movement. It pushes blockchain adoption forward through innovative mechanics such as a massive multi-chain airdrop, distinctive dApps, based NFTs, and strong lasting partnerships. All of this is happening natively on the leading L2 Base network, fueling growth and momentum across the ecosystem,

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Tokenomika pro Based Coin (BASED)

Pochopení tokenomiky Based Coin (BASED) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu BASED hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Based Coin (BASED)

Jakou hodnotu má dnes Based Coin (BASED)?
Aktuální cena BASED v USD je 0.00002017 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena BASED v USD?
Aktuální cena BASED v USD je $ 0.00002017. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Based Coin?
Tržní kapitalizace BASED je $ 1.16M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem BASED v oběhu?
Objem BASED v oběhu je 57.28B USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) BASED?
BASED dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.0000262 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) BASED?
BASED dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00001938 USD.
Jaký je objem obchodování BASED?
Aktuální 24hodinový objem obchodování BASED je -- USD.
Dosáhne BASED letos vyšší ceny?
BASED může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenBASED, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 16:42:05 (UTC+8)

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

