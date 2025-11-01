BurzaDEX+
Koupit kryptoměnyTrhySpotFutures500XEarnUdálosti
Více
Blue Chip Blitz
Dnešní aktuální cena Base Strategy je 0 USD. Sledujte aktualizace cen BASTR v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend BASTR.Dnešní aktuální cena Base Strategy je 0 USD. Sledujte aktualizace cen BASTR v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend BASTR.

Více informací o BASTR

Informace o ceně BASTR

Co je to BASTR

Oficiální webové stránky BASTR

Tokenomika pro BASTR

Předpověď cen BASTR

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo Base Strategy

Base Strategy Cena (BASTR)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 BASTR na USD

--
----
+6.90%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny Base Strategy (BASTR)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:49:33 (UTC+8)

Informace o ceně Base Strategy (BASTR) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0
$ 0$ 0
Nejnižší za 24 h
$ 0
$ 0$ 0
Nejvyšší za 24 h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.03%

+6.84%

-12.04%

-12.04%

Cena Base Strategy (BASTR) v reálném čase je --. Za posledních 24 hodin se BASTR obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena BASTR v historii je $ 0, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena BASTR se za poslední hodinu změnila o +0.03%, za 24 hodin o +6.84% a za posledních 7 dní o -12.04%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Base Strategy (BASTR)

$ 317.97K
$ 317.97K$ 317.97K

--
----

$ 317.97K
$ 317.97K$ 317.97K

97.44B
97.44B 97.44B

97,442,645,286.60838
97,442,645,286.60838 97,442,645,286.60838

Aktuální tržní kapitalizace Base Strategy je $ 317.97K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu BASTR je 97.44B, přičemž celková zásoba je 97442645286.60838. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 317.97K.

Historie cen v USD pro Base Strategy (BASTR)

Během dnešního dne byla změna ceny Base Strategy na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Base Strategy na USD  $ 0.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Base Strategy na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Base Strategy na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0+6.84%
30 dní$ 0-49.32%
60 dní$ 0--
90 dní$ 0--

Co je Base Strategy (BASTR)

The perpetual cross-collection flywheel. An automated protocol built to gain exposure to top Base NFT collections.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj Base Strategy (BASTR)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny Base Strategy (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Base Strategy (BASTR) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Base Strategy (BASTR) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Base Strategy.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Base Strategy!

BASTR na místní měny

Tokenomika pro Base Strategy (BASTR)

Pochopení tokenomiky Base Strategy (BASTR) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu BASTR hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Base Strategy (BASTR)

Jakou hodnotu má dnes Base Strategy (BASTR)?
Aktuální cena BASTR v USD je 0 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena BASTR v USD?
Aktuální cena BASTR v USD je $ 0. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Base Strategy?
Tržní kapitalizace BASTR je $ 317.97K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem BASTR v oběhu?
Objem BASTR v oběhu je 97.44B USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) BASTR?
BASTR dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) BASTR?
BASTR dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0 USD.
Jaký je objem obchodování BASTR?
Aktuální 24hodinový objem obchodování BASTR je -- USD.
Dosáhne BASTR letos vyšší ceny?
BASTR může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenBASTR, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:49:33 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Base Strategy (BASTR)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

NEJŽHAVĚJŠÍ

Aktuálně trendy kryptoměny, které získávají významnou pozornost trhu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,064.33
$110,064.33$110,064.33

-0.14%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,877.54
$3,877.54$3,877.54

+0.43%

Logo PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.02392
$0.02392$0.02392

-25.66%

Logo Solana

Solana

SOL

$186.20
$186.20$186.20

-1.04%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

NEJVĚTŠÍ objem

Kryptoměny s nejvyšším objemem obchodování

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,877.54
$3,877.54$3,877.54

+0.43%

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,064.33
$110,064.33$110,064.33

-0.14%

Logo Solana

Solana

SOL

$186.20
$186.20$186.20

-1.04%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.5041
$2.5041$2.5041

-0.78%

Logo Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1,088.82
$1,088.82$1,088.82

+0.41%

Nově přidané

Nedávno zalistované kryptoměny, které jsou k dispozici pro obchodování

Logo Credia Layer

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Kite AI

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Audiera

Audiera

BEAT

$0.08757
$0.08757$0.08757

+75.14%

Logo WhisperFi

WhisperFi

WISP

$0.11698
$0.11698$0.11698

+484.90%

Nejvíce stoupající tokeny

Největší dnešní růsty kryptoměn

Logo WhisperFi

WhisperFi

WISP

$0.11698
$0.11698$0.11698

+484.90%

Logo FYNOR

FYNOR

FYNOR

$0.0055651
$0.0055651$0.0055651

+183.64%

Logo AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.00233
$0.00233$0.00233

+94.16%

Logo ORBIO

ORBIO

ORBIO

$0.0000836
$0.0000836$0.0000836

+67.20%

Logo Horizen

Horizen

ZEN

$20.092
$20.092$20.092

+56.18%