Dnešní aktuální cena Banmao je 0.00003506 USD. Sledujte aktualizace cen BANMAO v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend BANMAO.

Více informací o BANMAO

Informace o ceně BANMAO

Co je to BANMAO

Tokenomika pro BANMAO

Předpověď cen BANMAO

Logo Banmao

Banmao Cena (BANMAO)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 BANMAO na USD

--
----
+0.10%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací.
USD
Graf aktuální ceny Banmao (BANMAO)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 18:19:54 (UTC+8)

Informace o ceně Banmao (BANMAO) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.00003376
$ 0.00003376$ 0.00003376
Nejnižší za 24 h
$ 0.00003549
$ 0.00003549$ 0.00003549
Nejvyšší za 24 h

$ 0.00003376
$ 0.00003376$ 0.00003376

$ 0.00003549
$ 0.00003549$ 0.00003549

$ 0.00012101
$ 0.00012101$ 0.00012101

$ 0.00002574
$ 0.00002574$ 0.00002574

+1.09%

+0.12%

+7.26%

+7.26%

Cena Banmao (BANMAO) v reálném čase je $0.00003506. Za posledních 24 hodin se BANMAO obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00003376 do maxima $ 0.00003549, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena BANMAO v historii je $ 0.00012101, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00002574.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena BANMAO se za poslední hodinu změnila o +1.09%, za 24 hodin o +0.12% a za posledních 7 dní o +7.26%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Banmao (BANMAO)

$ 35.06K
$ 35.06K$ 35.06K

--
----

$ 35.06K
$ 35.06K$ 35.06K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Aktuální tržní kapitalizace Banmao je $ 35.06K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu BANMAO je 1.00B, přičemž celková zásoba je 1000000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 35.06K.

Historie cen v USD pro Banmao (BANMAO)

Během dnešního dne byla změna ceny Banmao na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Banmao na USD  $ -0.0000072492.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Banmao na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Banmao na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0+0.12%
30 dní$ -0.0000072492-20.67%
60 dní$ 0--
90 dní$ 0--

Co je Banmao (BANMAO)

Banmao is a community-driven token built on XLayer, OKX’s Layer 2 blockchain. The project aims to bring together Web3 users through a transparent and inclusive ecosystem, powered by fast and low-cost transactions on XLayer.

Banmao focuses on building strong social engagement while exploring utility across DeFi, community governance, and NFT integrations. By leveraging the scalability of XLayer, the project provides its holders with real utility and opportunities to participate in the growth of a decentralized community economy.

The long-term vision of Banmao is to create a vibrant, sustainable ecosystem where value and decision-making are shared fairly among its members.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Předpověď ceny Banmao (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Banmao (BANMAO) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Banmao (BANMAO) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Banmao.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Banmao!

BANMAO na místní měny

Tokenomika pro Banmao (BANMAO)

Pochopení tokenomiky Banmao (BANMAO) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu BANMAO hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Banmao (BANMAO)

Jakou hodnotu má dnes Banmao (BANMAO)?
Aktuální cena BANMAO v USD je 0.00003506 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena BANMAO v USD?
Aktuální cena BANMAO v USD je $ 0.00003506. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Banmao?
Tržní kapitalizace BANMAO je $ 35.06K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem BANMAO v oběhu?
Objem BANMAO v oběhu je 1.00B USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) BANMAO?
BANMAO dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.00012101 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) BANMAO?
BANMAO dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00002574 USD.
Jaký je objem obchodování BANMAO?
Aktuální 24hodinový objem obchodování BANMAO je -- USD.
Dosáhne BANMAO letos vyšší ceny?
BANMAO může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenBANMAO, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 18:19:54 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Banmao (BANMAO)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

