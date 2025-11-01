BurzaDEX+
Koupit kryptoměnyTrhySpotFutures500XEarnUdálosti
Více
Blue Chip Blitz
Dnešní aktuální cena Balsa MM Fund je 0.075454 USD. Sledujte aktualizace cen BMMF v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend BMMF.Dnešní aktuální cena Balsa MM Fund je 0.075454 USD. Sledujte aktualizace cen BMMF v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend BMMF.

Více informací o BMMF

Informace o ceně BMMF

Co je to BMMF

Oficiální webové stránky BMMF

Tokenomika pro BMMF

Předpověď cen BMMF

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo Balsa MM Fund

Balsa MM Fund Cena (BMMF)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 BMMF na USD

$0.075454
$0.075454$0.075454
-0.10%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny Balsa MM Fund (BMMF)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 16:41:44 (UTC+8)

Informace o ceně Balsa MM Fund (BMMF) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.075447
$ 0.075447$ 0.075447
Nejnižší za 24 h
$ 0.075563
$ 0.075563$ 0.075563
Nejvyšší za 24 h

$ 0.075447
$ 0.075447$ 0.075447

$ 0.075563
$ 0.075563$ 0.075563

$ 0.075679
$ 0.075679$ 0.075679

$ 0.070272
$ 0.070272$ 0.070272

--

-0.07%

+0.35%

+0.35%

Cena Balsa MM Fund (BMMF) v reálném čase je $0.075454. Za posledních 24 hodin se BMMF obchodoval v rozmezí od minima $ 0.075447 do maxima $ 0.075563, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena BMMF v historii je $ 0.075679, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.070272.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena BMMF se za poslední hodinu změnila o --, za 24 hodin o -0.07% a za posledních 7 dní o +0.35%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Balsa MM Fund (BMMF)

$ 3.78M
$ 3.78M$ 3.78M

--
----

$ 3.78M
$ 3.78M$ 3.78M

50.05M
50.05M 50.05M

50,046,307.28985915
50,046,307.28985915 50,046,307.28985915

Aktuální tržní kapitalizace Balsa MM Fund je $ 3.78M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu BMMF je 50.05M, přičemž celková zásoba je 50046307.28985915. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 3.78M.

Historie cen v USD pro Balsa MM Fund (BMMF)

Během dnešního dne byla změna ceny Balsa MM Fund na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Balsa MM Fund na USD  $ +0.0028344974.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Balsa MM Fund na USD  $ +0.0041452013.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Balsa MM Fund na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0-0.07%
30 dní$ +0.0028344974+3.76%
60 dní$ +0.0041452013+5.49%
90 dní$ 0--

Co je Balsa MM Fund (BMMF)

BMMF (Balsa Market Making Fund) is a tokenized market-making fund designed to provide investors with delta-neutral trading exposure through algorithmic strategies. Focused on arbitrage opportunities in the Turkish crypto market—particularly USDT/TRY FX spread arbitrage—BMMF leverages advanced trading models to ensure 24/7 liquidity and consistent returns with minimized risk. The fund capitalizes on inefficiencies between USD stablecoins (such as USDT) and USD/TRY FX rates, offering institutional-grade investment access with full transparency and security.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj Balsa MM Fund (BMMF)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny Balsa MM Fund (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Balsa MM Fund (BMMF) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Balsa MM Fund (BMMF) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Balsa MM Fund.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Balsa MM Fund!

BMMF na místní měny

Tokenomika pro Balsa MM Fund (BMMF)

Pochopení tokenomiky Balsa MM Fund (BMMF) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu BMMF hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Balsa MM Fund (BMMF)

Jakou hodnotu má dnes Balsa MM Fund (BMMF)?
Aktuální cena BMMF v USD je 0.075454 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena BMMF v USD?
Aktuální cena BMMF v USD je $ 0.075454. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Balsa MM Fund?
Tržní kapitalizace BMMF je $ 3.78M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem BMMF v oběhu?
Objem BMMF v oběhu je 50.05M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) BMMF?
BMMF dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.075679 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) BMMF?
BMMF dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.070272 USD.
Jaký je objem obchodování BMMF?
Aktuální 24hodinový objem obchodování BMMF je -- USD.
Dosáhne BMMF letos vyšší ceny?
BMMF může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenBMMF, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 16:41:44 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Balsa MM Fund (BMMF)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

NEJŽHAVĚJŠÍ

Aktuálně trendy kryptoměny, které získávají významnou pozornost trhu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,174.23
$110,174.23$110,174.23

-0.04%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,869.52
$3,869.52$3,869.52

+0.22%

Logo PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.02295
$0.02295$0.02295

-28.68%

Logo Solana

Solana

SOL

$186.17
$186.17$186.17

-1.05%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

NEJVĚTŠÍ objem

Kryptoměny s nejvyšším objemem obchodování

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,869.52
$3,869.52$3,869.52

+0.22%

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,174.23
$110,174.23$110,174.23

-0.04%

Logo Solana

Solana

SOL

$186.17
$186.17$186.17

-1.05%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.5042
$2.5042$2.5042

-0.78%

Logo Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1,086.38
$1,086.38$1,086.38

+0.18%

Nově přidané

Nedávno zalistované kryptoměny, které jsou k dispozici pro obchodování

Logo Audiera

Audiera

BEAT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Credia Layer

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Kite AI

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo WhisperFi

WhisperFi

WISP

$1.42980
$1.42980$1.42980

+7,049.00%

Nejvíce stoupající tokeny

Největší dnešní růsty kryptoměn

Logo WhisperFi

WhisperFi

WISP

$1.42980
$1.42980$1.42980

+7,049.00%

Logo HODL

HODL

HODL

$0.0043
$0.0043$0.0043

+72.00%

Logo FYNOR

FYNOR

FYNOR

$0.0034476
$0.0034476$0.0034476

+75.71%

Logo Horizen

Horizen

ZEN

$19.928
$19.928$19.928

+54.91%

Logo SEDA

SEDA

SEDA

$0.20089
$0.20089$0.20089

+44.32%