BurzaDEX+
Koupit kryptoměnyTrhySpotFutures500XEarnUdálosti
Více
Blue Chip Blitz
Dnešní aktuální cena BAI Stablecoin je 1.017 USD. Sledujte aktualizace cen BAI v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend BAI.Dnešní aktuální cena BAI Stablecoin je 1.017 USD. Sledujte aktualizace cen BAI v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend BAI.

Více informací o BAI

Informace o ceně BAI

Co je to BAI

Oficiální webové stránky BAI

Tokenomika pro BAI

Předpověď cen BAI

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo BAI Stablecoin

BAI Stablecoin Cena (BAI)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 BAI na USD

$1.017
$1.017$1.017
+0.90%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny BAI Stablecoin (BAI)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 18:19:32 (UTC+8)

Informace o ceně BAI Stablecoin (BAI) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 1.007
$ 1.007$ 1.007
Nejnižší za 24 h
$ 1.018
$ 1.018$ 1.018
Nejvyšší za 24 h

$ 1.007
$ 1.007$ 1.007

$ 1.018
$ 1.018$ 1.018

$ 1.45
$ 1.45$ 1.45

$ 0.814914
$ 0.814914$ 0.814914

-0.01%

+0.66%

-6.27%

-6.27%

Cena BAI Stablecoin (BAI) v reálném čase je $1.017. Za posledních 24 hodin se BAI obchodoval v rozmezí od minima $ 1.007 do maxima $ 1.018, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena BAI v historii je $ 1.45, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.814914.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena BAI se za poslední hodinu změnila o -0.01%, za 24 hodin o +0.66% a za posledních 7 dní o -6.27%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu BAI Stablecoin (BAI)

$ 236.29K
$ 236.29K$ 236.29K

--
----

$ 236.29K
$ 236.29K$ 236.29K

232.35K
232.35K 232.35K

232,346.6672308294
232,346.6672308294 232,346.6672308294

Aktuální tržní kapitalizace BAI Stablecoin je $ 236.29K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu BAI je 232.35K, přičemž celková zásoba je 232346.6672308294. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 236.29K.

Historie cen v USD pro BAI Stablecoin (BAI)

Během dnešního dne byla změna ceny BAI Stablecoin na USD  $ +0.00663257.
Za posledních 30 dní byla změna ceny BAI Stablecoin na USD  $ +0.0155732193.
Za posledních 60 dní byla změna ceny BAI Stablecoin na USD  $ -0.0477195723.
Za posledních 90 dní byla změna ceny BAI Stablecoin na USD  $ +0.0214650346079682.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ +0.00663257+0.66%
30 dní$ +0.0155732193+1.53%
60 dní$ -0.0477195723-4.69%
90 dní$ +0.0214650346079682+2.16%

Co je BAI Stablecoin (BAI)

AstridDAO is a decentralized money market and multi-collateral stablecoin protocol built on Astar Network and for the Polkadot ecosystem, which allows users to borrow $BAI, a stablecoin hard-pegged to USD, against risk assets at 0% interest and minimum collateral ratio. This means you can use the value in your risk assets including $ASTR, $BTC, $ETH, $DOT, etc. without having to sell them.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj BAI Stablecoin (BAI)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny BAI Stablecoin (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít BAI Stablecoin (BAI) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva BAI Stablecoin (BAI) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro BAI Stablecoin.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny BAI Stablecoin!

BAI na místní měny

Tokenomika pro BAI Stablecoin (BAI)

Pochopení tokenomiky BAI Stablecoin (BAI) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu BAI hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně BAI Stablecoin (BAI)

Jakou hodnotu má dnes BAI Stablecoin (BAI)?
Aktuální cena BAI v USD je 1.017 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena BAI v USD?
Aktuální cena BAI v USD je $ 1.017. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace BAI Stablecoin?
Tržní kapitalizace BAI je $ 236.29K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem BAI v oběhu?
Objem BAI v oběhu je 232.35K USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) BAI?
BAI dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 1.45 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) BAI?
BAI dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.814914 USD.
Jaký je objem obchodování BAI?
Aktuální 24hodinový objem obchodování BAI je -- USD.
Dosáhne BAI letos vyšší ceny?
BAI může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenBAI, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 18:19:32 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se BAI Stablecoin (BAI)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

NEJŽHAVĚJŠÍ

Aktuálně trendy kryptoměny, které získávají významnou pozornost trhu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$109,947.12
$109,947.12$109,947.12

-0.25%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,874.83
$3,874.83$3,874.83

+0.36%

Logo PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.02490
$0.02490$0.02490

-22.62%

Logo Solana

Solana

SOL

$185.64
$185.64$185.64

-1.33%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

NEJVĚTŠÍ objem

Kryptoměny s nejvyšším objemem obchodování

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,874.83
$3,874.83$3,874.83

+0.36%

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$109,947.12
$109,947.12$109,947.12

-0.25%

Logo Solana

Solana

SOL

$185.64
$185.64$185.64

-1.33%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.5067
$2.5067$2.5067

-0.68%

Logo Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1,088.33
$1,088.33$1,088.33

+0.36%

Nově přidané

Nedávno zalistované kryptoměny, které jsou k dispozici pro obchodování

Logo Credia Layer

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Kite AI

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Audiera

Audiera

BEAT

$0.09510
$0.09510$0.09510

+90.20%

Logo WhisperFi

WhisperFi

WISP

$0.03609
$0.03609$0.03609

+80.45%

Nejvíce stoupající tokeny

Největší dnešní růsty kryptoměn

Logo AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.00380
$0.00380$0.00380

+216.66%

Logo Burnr

Burnr

BURNR

$0.00006799
$0.00006799$0.00006799

+223.45%

Logo FYNOR

FYNOR

FYNOR

$0.0049716
$0.0049716$0.0049716

+153.39%

Logo ORBIO

ORBIO

ORBIO

$0.0000815
$0.0000815$0.0000815

+63.00%

Logo WhisperFi

WhisperFi

WISP

$0.03609
$0.03609$0.03609

+80.45%