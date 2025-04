Co je BabySOL (BABYSOL)

## What Is BabySOL (BABYSOL)? BabySol is a utility beverage token on the Solana blockchain, designed to mix consumables with the blockchain launched on the 22nd December 2023. BabySOL is a community-driven project, with no taxes or presale implemented. We have a decentralised store app where users will be able to buy our branded drinks from Q1 2024 onwards. The store includes the following features coming in: - The ability to buy our drinks using BABYSOL tokens - Oracles to fetch suitable beverage prices using the PYTH network - International shipping. Shipping abroad to almost any location Our beverages: - Comes in 4 flavors - Each can is labelled with a unique QR-code. Upon scanning the QR code, the user is given a gamified NFT ## How Many BABYSOL Coins Are There in Circulation? 69,420,000 ### Where Can I Buy BabySol token? BabySOL is available to buy on Raydium exchange, with several additional listings (including Jupiter and Orca) planned in the immediate future.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!