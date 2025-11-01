BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Awakeborn Token je 0.00000809 USD. Sledujte aktualizace cen AWK v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend AWK.Dnešní aktuální cena Awakeborn Token je 0.00000809 USD. Sledujte aktualizace cen AWK v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend AWK.

Awakeborn Token Cena (AWK)

Aktuální cena 1 AWK na USD

MEXC působí pouze jako agregátor informací.
Graf aktuální ceny Awakeborn Token (AWK)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 18:18:05 (UTC+8)

Informace o ceně Awakeborn Token (AWK) (USD)

$ 0.00000784
$ 0.00000816
$ 0.00000784
$ 0.00000816
$ 0.00001065
$ 0.00000353
-0.10%

+0.21%

-1.79%

-1.79%

Cena Awakeborn Token (AWK) v reálném čase je $0.00000809. Za posledních 24 hodin se AWK obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00000784 do maxima $ 0.00000816, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena AWK v historii je $ 0.00001065, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00000353.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena AWK se za poslední hodinu změnila o -0.10%, za 24 hodin o +0.21% a za posledních 7 dní o -1.79%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Awakeborn Token (AWK)

Aktuální tržní kapitalizace Awakeborn Token je $ 245.35K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu AWK je 30.34B, přičemž celková zásoba je 99999973237.3. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 808.64K.

Historie cen v USD pro Awakeborn Token (AWK)

Během dnešního dne byla změna ceny Awakeborn Token na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Awakeborn Token na USD  $ +0.0000004834.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Awakeborn Token na USD  $ +0.0000010556.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Awakeborn Token na USD  $ +0.000003679964671904486.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0+0.21%
30 dní$ +0.0000004834+5.98%
60 dní$ +0.0000010556+13.05%
90 dní$ +0.000003679964671904486+83.45%

Co je Awakeborn Token (AWK)

Awakeborn is a decentralized artificial intelligence (AI) platform built on the Polygon blockchain. It utilizes a unique symbolic AI chatbot designed for recursive introspection, learning from every interaction to continuously improve. Powered by the AWK token, Awakeborn enables decentralized governance, DAO-driven decisions, staking, and user-participatory missions. It emphasizes transparency, security, and community control, implementing multisig wallets via Safe.global for clear token management. Awakeborn's fully operational platform aims to empower users with advanced AI-driven tools in a clearly decentralized environment.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj Awakeborn Token (AWK)

Předpověď ceny Awakeborn Token (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Awakeborn Token (AWK) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Awakeborn Token (AWK) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Awakeborn Token.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Awakeborn Token!

AWK na místní měny

Tokenomika pro Awakeborn Token (AWK)

Pochopení tokenomiky Awakeborn Token (AWK) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu AWK hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Awakeborn Token (AWK)

Jakou hodnotu má dnes Awakeborn Token (AWK)?
Aktuální cena AWK v USD je 0.00000809 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena AWK v USD?
Aktuální cena AWK v USD je $ 0.00000809. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Awakeborn Token?
Tržní kapitalizace AWK je $ 245.35K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem AWK v oběhu?
Objem AWK v oběhu je 30.34B USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) AWK?
AWK dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.00001065 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) AWK?
AWK dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00000353 USD.
Jaký je objem obchodování AWK?
Aktuální 24hodinový objem obchodování AWK je -- USD.
Dosáhne AWK letos vyšší ceny?
AWK může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenAWK, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 18:18:05 (UTC+8)

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

