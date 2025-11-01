BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Avocado DAO je 0.00491661 USD. Sledujte aktualizace cen AVG v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend AVG.

Více informací o AVG

Informace o ceně AVG

Co je to AVG

Bílá kniha pro AVG

Oficiální webové stránky AVG

Tokenomika pro AVG

Předpověď cen AVG

Logo Avocado DAO

Avocado DAO Cena (AVG)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 AVG na USD

$0.00491661
$0.00491661
0.00%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny Avocado DAO (AVG)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 16:40:49 (UTC+8)

Informace o ceně Avocado DAO (AVG) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.00486461
$ 0.00486461
Nejnižší za 24 h
$ 0.00497888
$ 0.00497888
Nejvyšší za 24 h

$ 0.00486461
$ 0.00486461

$ 0.00497888
$ 0.00497888

$ 2.69
$ 2.69

$ 0.00450186
$ 0.00450186

--

-0.09%

-3.18%

-3.18%

Cena Avocado DAO (AVG) v reálném čase je $0.00491661. Za posledních 24 hodin se AVG obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00486461 do maxima $ 0.00497888, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena AVG v historii je $ 2.69, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00450186.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena AVG se za poslední hodinu změnila o --, za 24 hodin o -0.09% a za posledních 7 dní o -3.18%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Avocado DAO (AVG)

$ 739.29K
$ 739.29K

--
--

$ 4.92M
$ 4.92M

150.36M
150.36M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0

Aktuální tržní kapitalizace Avocado DAO je $ 739.29K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu AVG je 150.36M, přičemž celková zásoba je 1000000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 4.92M.

Historie cen v USD pro Avocado DAO (AVG)

Během dnešního dne byla změna ceny Avocado DAO na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Avocado DAO na USD  $ -0.0005339659.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Avocado DAO na USD  $ -0.0008036892.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Avocado DAO na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0-0.09%
30 dní$ -0.0005339659-10.86%
60 dní$ -0.0008036892-16.34%
90 dní$ 0--

Co je Avocado DAO (AVG)

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Předpověď ceny Avocado DAO (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Avocado DAO (AVG) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Avocado DAO (AVG) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Avocado DAO.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Avocado DAO!

AVG na místní měny

Tokenomika pro Avocado DAO (AVG)

Pochopení tokenomiky Avocado DAO (AVG) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu AVG hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Avocado DAO (AVG)

Jakou hodnotu má dnes Avocado DAO (AVG)?
Aktuální cena AVG v USD je 0.00491661 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena AVG v USD?
Aktuální cena AVG v USD je $ 0.00491661. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Avocado DAO?
Tržní kapitalizace AVG je $ 739.29K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem AVG v oběhu?
Objem AVG v oběhu je 150.36M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) AVG?
AVG dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 2.69 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) AVG?
AVG dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00450186 USD.
Jaký je objem obchodování AVG?
Aktuální 24hodinový objem obchodování AVG je -- USD.
Dosáhne AVG letos vyšší ceny?
AVG může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenAVG, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 16:40:49 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Avocado DAO (AVG)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

$110,175.98

$3,869.50

$0.02294

$186.16

$1.0003

$3,869.50

$110,175.98

$186.16

$2.5057

$1,086.48

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$1.41000

$1.41000

$0.0043

$0.0034708

$20.130

$0.20089

