Dnešní aktuální cena aster dog je 0.00048115 USD. Sledujte aktualizace cen ADOG v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend ADOG.

Více informací o ADOG

Informace o ceně ADOG

Co je to ADOG

Oficiální webové stránky ADOG

Tokenomika pro ADOG

Předpověď cen ADOG

Logo aster dog

aster dog Cena (ADOG)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 ADOG na USD

$0.00048124
+20.20%1D
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny aster dog (ADOG)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 16:39:59 (UTC+8)

Informace o ceně aster dog (ADOG) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.00039557
Nejnižší za 24 h
$ 0.00062324
Nejvyšší za 24 h

$ 0.00039557
$ 0.00062324
$ 0.00372484
$ 0.00033757
-0.55%

+21.22%

-24.33%

-24.33%

Cena aster dog (ADOG) v reálném čase je $0.00048115. Za posledních 24 hodin se ADOG obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00039557 do maxima $ 0.00062324, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena ADOG v historii je $ 0.00372484, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00033757.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena ADOG se za poslední hodinu změnila o -0.55%, za 24 hodin o +21.22% a za posledních 7 dní o -24.33%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu aster dog (ADOG)

$ 480.33K
--
$ 480.33K
1.00B
1,000,000,000.0
Aktuální tržní kapitalizace aster dog je $ 480.33K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu ADOG je 1.00B, přičemž celková zásoba je 1000000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 480.33K.

Historie cen v USD pro aster dog (ADOG)

Během dnešního dne byla změna ceny aster dog na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny aster dog na USD  $ -0.0003040026.
Za posledních 60 dní byla změna ceny aster dog na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny aster dog na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0+21.22%
30 dní$ -0.0003040026-63.18%
60 dní$ 0--
90 dní$ 0--

Co je aster dog (ADOG)

Fourmeme Successfully Launches Its First Aster Trading Pair: $ADOG

In an exciting development for the crypto community, Fourmeme has successfully launched its first Aster trading pair: $ADOG. This marks a significant milestone for the project, showcasing both its commitment to innovation and its growing influence within the meme coin ecosystem. The listing of $ADOG on the Aster DEX (Decentralized Exchange) is not just a technical accomplishment—it’s a signal of growing adoption and the beginning of a new chapter for both Fourmeme and Aster.

Fourmeme, a community-driven meme token project, has been gaining attention for its unique approach to combining decentralized finance (DeFi) culture with viral internet trends. With a focus on humor, creativity, and user engagement, Fourmeme aims to stand out in the crowded meme coin space. The decision to launch $ADOG as its first trading pair on Aster reflects a strategic move to build early momentum on a fast-emerging blockchain network.

Aster, known for its speed, low transaction costs, and scalability, provides the perfect environment for a meme coin like $ADOG to thrive. The launch of the $ADOG/Aster pair allows users to trade seamlessly and with minimal fees, making it attractive for early adopters, casual traders, and the crypto-curious. It also highlights Fourmeme’s intention to build on emerging technologies rather than relying solely on legacy chains.

The $ADOG token itself is themed around the classic “doge” meme, but with a futuristic and community-oriented twist. Holders of $ADOG can expect more than just memes and speculative value. The Fourmeme roadmap includes community rewards, staking, NFT integrations, and even future utility within upcoming mini-games and metaverse experiences.

The launch has generated significant buzz on social media platforms like X (formerly Twitter) and Discord, where the Fourmeme community is actively expanding. Many see this move as the beginning of a new wave of meme-based projects that are not just for fun, but also feature serious tech and strong community values.

With this first successful trading pair, Fourmeme has proven its capability to execute on its promises. If the $ADOG launch is any indication, this is a project to watch closely as the meme coin narrative continues to evolve in Web3.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě.

Zdroj aster dog (ADOG)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny aster dog (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít aster dog (ADOG) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva aster dog (ADOG) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro aster dog.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny aster dog!

ADOG na místní měny

Tokenomika pro aster dog (ADOG)

Pochopení tokenomiky aster dog (ADOG) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu ADOG hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně aster dog (ADOG)

Jakou hodnotu má dnes aster dog (ADOG)?
Aktuální cena ADOG v USD je 0.00048115 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena ADOG v USD?
Aktuální cena ADOG v USD je $ 0.00048115. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace aster dog?
Tržní kapitalizace ADOG je $ 480.33K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem ADOG v oběhu?
Objem ADOG v oběhu je 1.00B USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) ADOG?
ADOG dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.00372484 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) ADOG?
ADOG dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00033757 USD.
Jaký je objem obchodování ADOG?
Aktuální 24hodinový objem obchodování ADOG je -- USD.
Dosáhne ADOG letos vyšší ceny?
ADOG může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenADOG, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 16:39:59 (UTC+8)

Prohlášení

