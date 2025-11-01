BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena ASK SPLAT je 0.00214096 USD. Sledujte aktualizace cen SPLAT v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend SPLAT.

Více informací o SPLAT

Informace o ceně SPLAT

Co je to SPLAT

Oficiální webové stránky SPLAT

Tokenomika pro SPLAT

Předpověď cen SPLAT

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo ASK SPLAT

ASK SPLAT Cena (SPLAT)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 SPLAT na USD

$0.00214119
$0.00214119$0.00214119
+4.80%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny ASK SPLAT (SPLAT)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 16:39:45 (UTC+8)

Informace o ceně ASK SPLAT (SPLAT) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.0020412
$ 0.0020412$ 0.0020412
Nejnižší za 24 h
$ 0.00217846
$ 0.00217846$ 0.00217846
Nejvyšší za 24 h

$ 0.0020412
$ 0.0020412$ 0.0020412

$ 0.00217846
$ 0.00217846$ 0.00217846

$ 0.02859411
$ 0.02859411$ 0.02859411

$ 0.00178228
$ 0.00178228$ 0.00178228

-0.07%

+4.89%

+18.59%

+18.59%

Cena ASK SPLAT (SPLAT) v reálném čase je $0.00214096. Za posledních 24 hodin se SPLAT obchodoval v rozmezí od minima $ 0.0020412 do maxima $ 0.00217846, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena SPLAT v historii je $ 0.02859411, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00178228.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena SPLAT se za poslední hodinu změnila o -0.07%, za 24 hodin o +4.89% a za posledních 7 dní o +18.59%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu ASK SPLAT (SPLAT)

$ 1.41M
$ 1.41M$ 1.41M

--
----

$ 2.05M
$ 2.05M$ 2.05M

656.70M
656.70M 656.70M

956,696,300.0176251
956,696,300.0176251 956,696,300.0176251

Aktuální tržní kapitalizace ASK SPLAT je $ 1.41M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu SPLAT je 656.70M, přičemž celková zásoba je 956696300.0176251. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 2.05M.

Historie cen v USD pro ASK SPLAT (SPLAT)

Během dnešního dne byla změna ceny ASK SPLAT na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny ASK SPLAT na USD  $ -0.0014572763.
Za posledních 60 dní byla změna ceny ASK SPLAT na USD  $ -0.0018979368.
Za posledních 90 dní byla změna ceny ASK SPLAT na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0+4.89%
30 dní$ -0.0014572763-68.06%
60 dní$ -0.0018979368-88.64%
90 dní$ 0--

Co je ASK SPLAT (SPLAT)

SPLAT is the first AI-powered crypto trading terminal built with traders, not against them. At its core, SPLAT combines real-time execution with an intelligent LLM (large language model) that acts as your trading companion. Whether you’re buying meme coins on Solana or trading perps on Hyperliquid, SPLAT bridges the gap between advanced tools and intuitive guidance.

Unlike most platforms that extract value from users, SPLAT flips the script. Every trade you make contributes directly back into the ecosystem — funding buybacks, staking rewards, and seasonal bonuses for the community. The vision is simple: a trading terminal where AI handles the heavy lifting, while users own the upside.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj ASK SPLAT (SPLAT)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny ASK SPLAT (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít ASK SPLAT (SPLAT) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva ASK SPLAT (SPLAT) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro ASK SPLAT.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny ASK SPLAT!

SPLAT na místní měny

Tokenomika pro ASK SPLAT (SPLAT)

Pochopení tokenomiky ASK SPLAT (SPLAT) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu SPLAT hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně ASK SPLAT (SPLAT)

Jakou hodnotu má dnes ASK SPLAT (SPLAT)?
Aktuální cena SPLAT v USD je 0.00214096 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena SPLAT v USD?
Aktuální cena SPLAT v USD je $ 0.00214096. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace ASK SPLAT?
Tržní kapitalizace SPLAT je $ 1.41M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem SPLAT v oběhu?
Objem SPLAT v oběhu je 656.70M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) SPLAT?
SPLAT dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.02859411 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) SPLAT?
SPLAT dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00178228 USD.
Jaký je objem obchodování SPLAT?
Aktuální 24hodinový objem obchodování SPLAT je -- USD.
Dosáhne SPLAT letos vyšší ceny?
SPLAT může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenSPLAT, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 16:39:45 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se ASK SPLAT (SPLAT)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

