Blue Chip Blitz
Dnešní aktuální cena Ariva je 0 USD. Sledujte aktualizace cen ARV v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend ARV.

Více informací o ARV

Informace o ceně ARV

Co je to ARV

Oficiální webové stránky ARV

Tokenomika pro ARV

Předpověď cen ARV

Ariva Cena (ARV)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 ARV na USD

--
----
-0.80%1D
USD
Graf aktuální ceny Ariva (ARV)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:48:48 (UTC+8)

Informace o ceně Ariva (ARV) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0
$ 0$ 0
Nejnižší za 24 h
$ 0
$ 0$ 0
Nejvyšší za 24 h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00141842
$ 0.00141842$ 0.00141842

$ 0
$ 0$ 0

+0.32%

-0.57%

-0.75%

-0.75%

Cena Ariva (ARV) v reálném čase je --. Za posledních 24 hodin se ARV obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena ARV v historii je $ 0.00141842, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena ARV se za poslední hodinu změnila o +0.32%, za 24 hodin o -0.57% a za posledních 7 dní o -0.75%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Ariva (ARV)

$ 332.75K
$ 332.75K$ 332.75K

--
----

$ 429.46K
$ 429.46K$ 429.46K

72.55B
72.55B 72.55B

93,639,999,939.04
93,639,999,939.04 93,639,999,939.04

Aktuální tržní kapitalizace Ariva je $ 332.75K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu ARV je 72.55B, přičemž celková zásoba je 93639999939.04. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 429.46K.

Historie cen v USD pro Ariva (ARV)

Během dnešního dne byla změna ceny Ariva na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Ariva na USD  $ 0.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Ariva na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Ariva na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0-0.57%
30 dní$ 0-21.92%
60 dní$ 0-26.98%
90 dní$ 0--

Co je Ariva (ARV)

ARV has been produced for active use in global and local tourism and travel networks in the near future. Project is a worldwide B2C travel & tourism network where members can meet with global and local tourism service providers in the light of previous travelers' experiences and shares, make bookings with Cryptocurrency and earn crypto money from both their reservations and valuable content sharing.

Ariva was produced to eliminate the expensive costs of international high-volume money transfers and the Swift transaction complexity in tourism and travel transactions, which are among one of the highest volume industries in the world economy. One of its main aims is eliminate the complexity and difficulty arising from the use of local currency in the destination country.

ARV is the tourism cryptocurrency of the near future that can be spent safely in every country of the world from its crypto money wallet, eliminating the need to carry cash or debit cards.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Předpověď ceny Ariva (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Ariva (ARV) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Ariva (ARV) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Ariva.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Ariva!

ARV na místní měny

Tokenomika pro Ariva (ARV)

Pochopení tokenomiky Ariva (ARV) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu ARV hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Ariva (ARV)

Jakou hodnotu má dnes Ariva (ARV)?
Aktuální cena ARV v USD je 0 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena ARV v USD?
Aktuální cena ARV v USD je $ 0. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Ariva?
Tržní kapitalizace ARV je $ 332.75K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem ARV v oběhu?
Objem ARV v oběhu je 72.55B USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) ARV?
ARV dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.00141842 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) ARV?
ARV dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0 USD.
Jaký je objem obchodování ARV?
Aktuální 24hodinový objem obchodování ARV je -- USD.
Dosáhne ARV letos vyšší ceny?
ARV může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenARV, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:48:48 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Ariva (ARV)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

