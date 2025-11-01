BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Aristo je 0.00044735 USD. Sledujte aktualizace cen ARISTO v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend ARISTO.Dnešní aktuální cena Aristo je 0.00044735 USD. Sledujte aktualizace cen ARISTO v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend ARISTO.

Více informací o ARISTO

Informace o ceně ARISTO

Co je to ARISTO

Oficiální webové stránky ARISTO

Tokenomika pro ARISTO

Předpověď cen ARISTO

Logo Aristo

Aristo Cena (ARISTO)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 ARISTO na USD

$0.00044735
0.00%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny Aristo (ARISTO)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:48:41 (UTC+8)

Informace o ceně Aristo (ARISTO) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0
Nejnižší za 24 h
$ 0
Nejvyšší za 24 h

$ 0
$ 0
$ 0.00139711
$ 0.00031303
--

--

-1.51%

-1.51%

Cena Aristo (ARISTO) v reálném čase je $0.00044735. Za posledních 24 hodin se ARISTO obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena ARISTO v historii je $ 0.00139711, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00031303.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena ARISTO se za poslední hodinu změnila o --, za 24 hodin o -- a za posledních 7 dní o -1.51%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Aristo (ARISTO)

$ 447.35K
--
$ 447.35K
999.99M
999,988,488.0
Aktuální tržní kapitalizace Aristo je $ 447.35K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu ARISTO je 999.99M, přičemž celková zásoba je 999988488.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 447.35K.

Historie cen v USD pro Aristo (ARISTO)

Během dnešního dne byla změna ceny Aristo na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Aristo na USD  $ -0.0001008147.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Aristo na USD  $ -0.0000988329.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Aristo na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0--
30 dní$ -0.0001008147-22.53%
60 dní$ -0.0000988329-22.09%
90 dní$ 0--

Co je Aristo (ARISTO)

$ARISTO is a philosophical meme token that explores the metaphysical idea of emptiness, as described by thinkers like Aristotle and Plato. It challenges the notion that the void is mere absence, instead presenting it as pure potential. Drawing inspiration from the Japanese concept of ma — the space between things that gives them meaning — $ARISTO invites holders to reflect, pause, and find value in the undefined. It’s not just a token; it’s a symbol of intentional presence in a world of noise.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj Aristo (ARISTO)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny Aristo (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Aristo (ARISTO) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Aristo (ARISTO) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Aristo.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Aristo!

ARISTO na místní měny

Tokenomika pro Aristo (ARISTO)

Pochopení tokenomiky Aristo (ARISTO) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu ARISTO hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Aristo (ARISTO)

Jakou hodnotu má dnes Aristo (ARISTO)?
Aktuální cena ARISTO v USD je 0.00044735 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena ARISTO v USD?
Aktuální cena ARISTO v USD je $ 0.00044735. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Aristo?
Tržní kapitalizace ARISTO je $ 447.35K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem ARISTO v oběhu?
Objem ARISTO v oběhu je 999.99M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) ARISTO?
ARISTO dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.00139711 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) ARISTO?
ARISTO dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00031303 USD.
Jaký je objem obchodování ARISTO?
Aktuální 24hodinový objem obchodování ARISTO je -- USD.
Dosáhne ARISTO letos vyšší ceny?
ARISTO může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenARISTO, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:48:41 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Aristo (ARISTO)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

