Dnešní aktuální cena Aria Premier Launch je 0.931975 USD. Sledujte aktualizace cen APL v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend APL.

Více informací o APL

Informace o ceně APL

Co je to APL

Oficiální webové stránky APL

Tokenomika pro APL

Předpověď cen APL

Logo Aria Premier Launch

Aria Premier Launch Cena (APL)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 APL na USD

$0.932024
-0.30%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran.
USD
Graf aktuální ceny Aria Premier Launch (APL)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 16:39:38 (UTC+8)

Informace o ceně Aria Premier Launch (APL) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.925508
Nejnižší za 24 h
$ 0.937836
Nejvyšší za 24 h

$ 0.925508
$ 0.937836
$ 1.005
$ 0.782058
+0.27%

-0.38%

-3.49%

-3.49%

Cena Aria Premier Launch (APL) v reálném čase je $0.931975. Za posledních 24 hodin se APL obchodoval v rozmezí od minima $ 0.925508 do maxima $ 0.937836, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena APL v historii je $ 1.005, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.782058.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena APL se za poslední hodinu změnila o +0.27%, za 24 hodin o -0.38% a za posledních 7 dní o -3.49%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Aria Premier Launch (APL)

$ 10.07M
--
$ 10.07M
10.80M
10,801,713.36815905
Aktuální tržní kapitalizace Aria Premier Launch je $ 10.07M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu APL je 10.80M, přičemž celková zásoba je 10801713.36815905. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 10.07M.

Historie cen v USD pro Aria Premier Launch (APL)

Během dnešního dne byla změna ceny Aria Premier Launch na USD  $ -0.0035845285055699.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Aria Premier Launch na USD  $ +0.0243633176.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Aria Premier Launch na USD  $ +0.0372019256.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Aria Premier Launch na USD  $ -0.0007005361370848.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ -0.0035845285055699-0.38%
30 dní$ +0.0243633176+2.61%
60 dní$ +0.0372019256+3.99%
90 dní$ -0.0007005361370848-0.07%

Co je Aria Premier Launch (APL)

$APL is Aria’s first IPRWA token representing the portfolio of IP and music rights brought onchain, also known as the Aria Premiere Launch portfolio.

The $APL, or Aria Premiere Launch, portfolio includes partial copyright ownership to songs by artists such as: Justin Bieber, Miley Cyrus, BLACKPINK, and Selena Gomez. Revenue is generated through royalties associated with the songs and recordings which come by way of streaming, synchronization, and public performance revenues. These royalties will be distributed to token holders and are projected to earn between 5-8 % annualized.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj Aria Premier Launch (APL)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny Aria Premier Launch (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Aria Premier Launch (APL) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Aria Premier Launch (APL) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Aria Premier Launch.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Aria Premier Launch!

APL na místní měny

Tokenomika pro Aria Premier Launch (APL)

Pochopení tokenomiky Aria Premier Launch (APL) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu APL hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Aria Premier Launch (APL)

Jakou hodnotu má dnes Aria Premier Launch (APL)?
Aktuální cena APL v USD je 0.931975 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena APL v USD?
Aktuální cena APL v USD je $ 0.931975. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Aria Premier Launch?
Tržní kapitalizace APL je $ 10.07M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem APL v oběhu?
Objem APL v oběhu je 10.80M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) APL?
APL dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 1.005 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) APL?
APL dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.782058 USD.
Jaký je objem obchodování APL?
Aktuální 24hodinový objem obchodování APL je -- USD.
Dosáhne APL letos vyšší ceny?
APL může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenAPL, kde najdete podrobnější analýzu.
Důležité novinky z odvětví týkající se Aria Premier Launch (APL)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

