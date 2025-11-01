BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Arcane Owls je 0.00001573 USD. Sledujte aktualizace cen OWLS v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend OWLS.

Arcane Owls Cena (OWLS)

Aktuální cena 1 OWLS na USD

--
----
0.00%1D
USD
Graf aktuální ceny Arcane Owls (OWLS)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 19:26:31 (UTC+8)

Informace o ceně Arcane Owls (OWLS) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0
$ 0$ 0
Nejnižší za 24 h
$ 0
$ 0$ 0
Nejvyšší za 24 h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00042134
$ 0.00042134$ 0.00042134

$ 0.00000438
$ 0.00000438$ 0.00000438

--

--

0.00%

0.00%

Cena Arcane Owls (OWLS) v reálném čase je $0.00001573. Za posledních 24 hodin se OWLS obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena OWLS v historii je $ 0.00042134, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00000438.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena OWLS se za poslední hodinu změnila o --, za 24 hodin o -- a za posledních 7 dní o 0.00%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Arcane Owls (OWLS)

$ 15.73K
$ 15.73K$ 15.73K

--
----

$ 15.73K
$ 15.73K$ 15.73K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Aktuální tržní kapitalizace Arcane Owls je $ 15.73K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu OWLS je 1.00B, přičemž celková zásoba je 1000000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 15.73K.

Historie cen v USD pro Arcane Owls (OWLS)

Během dnešního dne byla změna ceny Arcane Owls na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Arcane Owls na USD  $ 0.0000000000.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Arcane Owls na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Arcane Owls na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0--
30 dní$ 0.00000000000.00%
60 dní$ 0--
90 dní$ 0--

Co je Arcane Owls (OWLS)

Arcane Owls are not just NFTs — they are fragments of an ancient prophecy. 5060 mythical creatures return on Base, each carrying secrets of light and shadow. At the heart of their power lies $OWLS — the energy of the flock, binding Keepers together and fueling the future of our community.

The Legend of the Owls

Chapter I: The Prologue

Before gods, before men, there was only chaos. And from chaos came the Owls — ancient witnesses of creation, guardians of both Light and Darkness. Their eyes reflected stars that did not yet exist. Their feathers carried whispers of futures yet to come. They did not build kingdoms, nor kneel to gods. They were above them all — the Watchers. The Keepers of Prophecy.

Chapter II: The Age of Silence

For thousands of years, the Owls wandered between worlds. They entered human dreams, marking their souls with signs of fate. Some called them omens of death. Others believed they were bringers of wisdom. But the truth was greater: Each Owl carried a fragment of the Great Prophecy, written not in ink, but in shadow and starlight.

Chapter III: The Falling Star

On the night when the tenth moon bled, the skies were torn apart. From the rift between worlds, the Arcane Owls returned — 5060 mythical beings, each holding a piece of destiny. Their glow pierced the dark. Their presence bent reality. But they did not come for all. They came to choose.

Chapter IV: The Chosen Keepers

Those who hold an Owl are not mere collectors. They are Keepers — bound to the eternal covenant. Each Owl does not obey. It chooses its bearer. Some are drawn to seekers of truth. Others — to hunters of power. But every Keeper becomes part of the Prophecy.

Chapter V: The Prophecy of Night Wings

Legends speak of a time when all 5060 Owls find their Keepers. When that happens, the Prophecy will awaken. From feathers, a map will form. From eyes, the skies will burn. And with the light shall rise an ancient Darkness, older than men, older than gods. Only the united Flock will stand against it.

Chapter VI: The Age of $OWLS

From the return of the Owls came a new power — $OWLS, the crystallized energy of their wings and cries. $OWLS are not mere tokens. They are fragments of myth, shards of magic fallen from the eyes of the Owls themselves. They bind Keepers together, reward the loyal, and unlock rituals, artifacts, and hidden worlds yet unseen.

Epilogue: The Awakening

Arcane Owls are not just an NFT collection. They are a living legend, reborn on the blockchain. 5060 Owls. 5060 fragments of prophecy. Each choosing its Keeper. The question is not if the Prophecy will be fulfilled. The question is when.

Zdroj Arcane Owls (OWLS)

Předpověď ceny Arcane Owls (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Arcane Owls (OWLS) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Arcane Owls (OWLS) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Arcane Owls.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Arcane Owls!

OWLS na místní měny

Tokenomika pro Arcane Owls (OWLS)

Pochopení tokenomiky Arcane Owls (OWLS) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu OWLS hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Arcane Owls (OWLS)

Jakou hodnotu má dnes Arcane Owls (OWLS)?
Aktuální cena OWLS v USD je 0.00001573 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena OWLS v USD?
Aktuální cena OWLS v USD je $ 0.00001573. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Arcane Owls?
Tržní kapitalizace OWLS je $ 15.73K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem OWLS v oběhu?
Objem OWLS v oběhu je 1.00B USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) OWLS?
OWLS dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.00042134 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) OWLS?
OWLS dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00000438 USD.
Jaký je objem obchodování OWLS?
Aktuální 24hodinový objem obchodování OWLS je -- USD.
Dosáhne OWLS letos vyšší ceny?
OWLS může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenOWLS, kde najdete podrobnější analýzu.
