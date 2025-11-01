BurzaDEX+
Koupit kryptoměnyTrhySpotFutures500XEarnUdálosti
Více
Blue Chip Blitz
Dnešní aktuální cena APO je 0.168644 USD. Sledujte aktualizace cen APO v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend APO.Dnešní aktuální cena APO je 0.168644 USD. Sledujte aktualizace cen APO v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend APO.

Více informací o APO

Informace o ceně APO

Co je to APO

Oficiální webové stránky APO

Tokenomika pro APO

Předpověď cen APO

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo APO

APO Cena (APO)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 APO na USD

$0.168644
$0.168644$0.168644
+0.90%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny APO (APO)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 18:17:05 (UTC+8)

Informace o ceně APO (APO) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.165422
$ 0.165422$ 0.165422
Nejnižší za 24 h
$ 0.170329
$ 0.170329$ 0.170329
Nejvyšší za 24 h

$ 0.165422
$ 0.165422$ 0.165422

$ 0.170329
$ 0.170329$ 0.170329

$ 0.222348
$ 0.222348$ 0.222348

$ 0.068552
$ 0.068552$ 0.068552

-0.30%

+0.98%

+0.07%

+0.07%

Cena APO (APO) v reálném čase je $0.168644. Za posledních 24 hodin se APO obchodoval v rozmezí od minima $ 0.165422 do maxima $ 0.170329, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena APO v historii je $ 0.222348, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.068552.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena APO se za poslední hodinu změnila o -0.30%, za 24 hodin o +0.98% a za posledních 7 dní o +0.07%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu APO (APO)

$ 165.35K
$ 165.35K$ 165.35K

--
----

$ 33.73M
$ 33.73M$ 33.73M

980.44K
980.44K 980.44K

200,000,000.0
200,000,000.0 200,000,000.0

Aktuální tržní kapitalizace APO je $ 165.35K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu APO je 980.44K, přičemž celková zásoba je 200000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 33.73M.

Historie cen v USD pro APO (APO)

Během dnešního dne byla změna ceny APO na USD  $ +0.00164156.
Za posledních 30 dní byla změna ceny APO na USD  $ -0.0048777915.
Za posledních 60 dní byla změna ceny APO na USD  $ -0.0139259638.
Za posledních 90 dní byla změna ceny APO na USD  $ -0.02061285003471815.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ +0.00164156+0.98%
30 dní$ -0.0048777915-2.89%
60 dní$ -0.0139259638-8.25%
90 dní$ -0.02061285003471815-10.89%

Co je APO (APO)

Apollon is a decentralized debt protocol developed by BLKSWN PTE. LTD., enabling the creation and management of synthetic assets (aAssets) backed by overcollateralized vaults. Users can lock selected ERC-20 tokens as collateral and issue aAssets such as aUSD, aNVDA, or aTSLA. The protocol maintains a minimum individual collateralization ratio (IMCR) of min. 110%, enforced by smart contracts. aAssets are freely transferable and are burned upon repayment of debt.

The protocol includes a liquidation mechanism based on a redistributive logic to handle undercollateralized positions. The aUSD stablecoin is redeemable for collateral at face value, helping to maintain its peg.

Apollon integrates the decentralized Pyth Network for real-time price oracles. The system also includes automated swap functionality via an integrated DEX, allowing users to open long or short positions and provide liquidity while automatically managing associated debts.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Předpověď ceny APO (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít APO (APO) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva APO (APO) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro APO.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny APO!

APO na místní měny

Tokenomika pro APO (APO)

Pochopení tokenomiky APO (APO) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu APO hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně APO (APO)

Jakou hodnotu má dnes APO (APO)?
Aktuální cena APO v USD je 0.168644 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena APO v USD?
Aktuální cena APO v USD je $ 0.168644. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace APO?
Tržní kapitalizace APO je $ 165.35K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem APO v oběhu?
Objem APO v oběhu je 980.44K USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) APO?
APO dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.222348 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) APO?
APO dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.068552 USD.
Jaký je objem obchodování APO?
Aktuální 24hodinový objem obchodování APO je -- USD.
Dosáhne APO letos vyšší ceny?
APO může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenAPO, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 18:17:05 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se APO (APO)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

NEJŽHAVĚJŠÍ

Aktuálně trendy kryptoměny, které získávají významnou pozornost trhu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$109,910.41
$109,910.41$109,910.41

-0.28%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,873.55
$3,873.55$3,873.55

+0.32%

Logo PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.02466
$0.02466$0.02466

-23.36%

Logo Solana

Solana

SOL

$185.58
$185.58$185.58

-1.37%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

NEJVĚTŠÍ objem

Kryptoměny s nejvyšším objemem obchodování

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,873.55
$3,873.55$3,873.55

+0.32%

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$109,910.41
$109,910.41$109,910.41

-0.28%

Logo Solana

Solana

SOL

$185.58
$185.58$185.58

-1.37%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.5045
$2.5045$2.5045

-0.77%

Logo Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1,088.30
$1,088.30$1,088.30

+0.36%

Nově přidané

Nedávno zalistované kryptoměny, které jsou k dispozici pro obchodování

Logo Credia Layer

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Kite AI

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Audiera

Audiera

BEAT

$0.09528
$0.09528$0.09528

+90.56%

Logo WhisperFi

WhisperFi

WISP

$0.04440
$0.04440$0.04440

+122.00%

Nejvíce stoupající tokeny

Největší dnešní růsty kryptoměn

Logo Burnr

Burnr

BURNR

$0.00006309
$0.00006309$0.00006309

+200.14%

Logo AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.00348
$0.00348$0.00348

+190.00%

Logo FYNOR

FYNOR

FYNOR

$0.0051907
$0.0051907$0.0051907

+164.56%

Logo WhisperFi

WhisperFi

WISP

$0.04440
$0.04440$0.04440

+122.00%

Logo ORBIO

ORBIO

ORBIO

$0.0000815
$0.0000815$0.0000815

+63.00%