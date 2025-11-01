BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena APIX je 0.00004588 USD. Sledujte aktualizace cen APIX v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend APIX.

Více informací o APIX

Informace o ceně APIX

Co je to APIX

Bílá kniha pro APIX

Oficiální webové stránky APIX

Tokenomika pro APIX

Předpověď cen APIX

APIX Cena (APIX)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 APIX na USD

-0.90%1D
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací.
Graf aktuální ceny APIX (APIX)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 16:39:11 (UTC+8)

Informace o ceně APIX (APIX) (USD)

24hodinová změna ceny:
Nejnižší za 24 h
Nejvyšší za 24 h

+0.43%

-0.85%

-15.06%

-15.06%

Cena APIX (APIX) v reálném čase je $0.00004588. Za posledních 24 hodin se APIX obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00004536 do maxima $ 0.00004677, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena APIX v historii je $ 0.00013727, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00004066.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena APIX se za poslední hodinu změnila o +0.43%, za 24 hodin o -0.85% a za posledních 7 dní o -15.06%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu APIX (APIX)

Aktuální tržní kapitalizace APIX je $ 450.91K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu APIX je 9.82B, přičemž celková zásoba je 9885000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 453.68K.

Historie cen v USD pro APIX (APIX)

Během dnešního dne byla změna ceny APIX na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny APIX na USD  $ -0.0000258643.
Za posledních 60 dní byla změna ceny APIX na USD  $ -0.0000258252.
Za posledních 90 dní byla změna ceny APIX na USD  $ -0.00004464697630567024.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0-0.85%
30 dní$ -0.0000258643-56.37%
60 dní$ -0.0000258252-56.28%
90 dní$ -0.00004464697630567024-49.31%

Co je APIX (APIX)

APIX is a utility token powering AvaxPixel — a decentralized, real-time pixel-art canvas on the Avalanche blockchain. Users spend APIX to paint, overwrite, and defend pixels, turning digital expression into a competitive, collaborative game. A dynamic pricing algorithm governs pixel costs, while active contributors are rewarded through a Personal Paint Score (PPS) that determines token airdrops and leaderboard rankings. APIX creates a self-sustaining art economy where creativity, community engagement, and strategy directly translate into token utility and social recognition. With no pre-sale, no VC involvement, and a strong referral system, APIX aims to become the cultural engine of Web3 art, activism, and memetic expression.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Předpověď ceny APIX (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít APIX (APIX) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva APIX (APIX) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro APIX.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny APIX!

APIX na místní měny

Tokenomika pro APIX (APIX)

Pochopení tokenomiky APIX (APIX) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu APIX hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně APIX (APIX)

Jakou hodnotu má dnes APIX (APIX)?
Aktuální cena APIX v USD je 0.00004588 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena APIX v USD?
Aktuální cena APIX v USD je $ 0.00004588. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace APIX?
Tržní kapitalizace APIX je $ 450.91K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem APIX v oběhu?
Objem APIX v oběhu je 9.82B USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) APIX?
APIX dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.00013727 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) APIX?
APIX dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00004066 USD.
Jaký je objem obchodování APIX?
Aktuální 24hodinový objem obchodování APIX je -- USD.
Dosáhne APIX letos vyšší ceny?
APIX může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenAPIX, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 16:39:11 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se APIX (APIX)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

