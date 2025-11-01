BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Anthropic PreStocks je 188.95 USD. Sledujte aktualizace cen ANTHROPIC v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend ANTHROPIC.

Aktuální cena 1 ANTHROPIC na USD

$188.97
$188.97$188.97
+21.80%1D
mexc
USD
Graf aktuální ceny Anthropic PreStocks (ANTHROPIC)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 18:16:51 (UTC+8)

Informace o ceně Anthropic PreStocks (ANTHROPIC) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 155.08
$ 155.08$ 155.08
Nejnižší za 24 h
$ 191.64
$ 191.64$ 191.64
Nejvyšší za 24 h

$ 155.08
$ 155.08$ 155.08

$ 191.64
$ 191.64$ 191.64

$ 191.64
$ 191.64$ 191.64

$ 124.62
$ 124.62$ 124.62

-0.16%

+21.84%

+21.23%

+21.23%

Cena Anthropic PreStocks (ANTHROPIC) v reálném čase je $188.95. Za posledních 24 hodin se ANTHROPIC obchodoval v rozmezí od minima $ 155.08 do maxima $ 191.64, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena ANTHROPIC v historii je $ 191.64, zatímco nejnižší cena v historii je $ 124.62.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena ANTHROPIC se za poslední hodinu změnila o -0.16%, za 24 hodin o +21.84% a za posledních 7 dní o +21.23%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Anthropic PreStocks (ANTHROPIC)

$ 941.04K
$ 941.04K$ 941.04K

--
----

$ 941.04K
$ 941.04K$ 941.04K

4.98K
4.98K 4.98K

4,979.994427536
4,979.994427536 4,979.994427536

Aktuální tržní kapitalizace Anthropic PreStocks je $ 941.04K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu ANTHROPIC je 4.98K, přičemž celková zásoba je 4979.994427536. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 941.04K.

Historie cen v USD pro Anthropic PreStocks (ANTHROPIC)

Během dnešního dne byla změna ceny Anthropic PreStocks na USD  $ +33.87.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Anthropic PreStocks na USD  $ +51.4189257100.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Anthropic PreStocks na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Anthropic PreStocks na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ +33.87+21.84%
30 dní$ +51.4189257100+27.21%
60 dní$ 0--
90 dní$ 0--

Co je Anthropic PreStocks (ANTHROPIC)

Anthropic is an AI research company developing Claude, a language model built with a strong focus on safety and interpretability. Their approach emphasizes ethical guardrails and transparent behavior to reduce the risk of harmful outputs while enabling sophisticated natural language capabilities.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj Anthropic PreStocks (ANTHROPIC)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny Anthropic PreStocks (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Anthropic PreStocks (ANTHROPIC) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Anthropic PreStocks (ANTHROPIC) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Anthropic PreStocks.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Anthropic PreStocks!

ANTHROPIC na místní měny

Tokenomika pro Anthropic PreStocks (ANTHROPIC)

Pochopení tokenomiky Anthropic PreStocks (ANTHROPIC) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu ANTHROPIC hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Anthropic PreStocks (ANTHROPIC)

Jakou hodnotu má dnes Anthropic PreStocks (ANTHROPIC)?
Aktuální cena ANTHROPIC v USD je 188.95 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena ANTHROPIC v USD?
Aktuální cena ANTHROPIC v USD je $ 188.95. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Anthropic PreStocks?
Tržní kapitalizace ANTHROPIC je $ 941.04K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem ANTHROPIC v oběhu?
Objem ANTHROPIC v oběhu je 4.98K USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) ANTHROPIC?
ANTHROPIC dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 191.64 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) ANTHROPIC?
ANTHROPIC dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 124.62 USD.
Jaký je objem obchodování ANTHROPIC?
Aktuální 24hodinový objem obchodování ANTHROPIC je -- USD.
Dosáhne ANTHROPIC letos vyšší ceny?
ANTHROPIC může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenANTHROPIC, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 18:16:51 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Anthropic PreStocks (ANTHROPIC)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

