Dnešní aktuální cena ANT COLONY je 0 USD. Sledujte aktualizace cen ANTS v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend ANTS.

Více informací o ANTS

Informace o ceně ANTS

Co je to ANTS

Oficiální webové stránky ANTS

Tokenomika pro ANTS

Předpověď cen ANTS

Logo ANT COLONY

ANT COLONY Cena (ANTS)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 ANTS na USD

--
----
-0.90%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny ANT COLONY (ANTS)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 19:26:00 (UTC+8)

Informace o ceně ANT COLONY (ANTS) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0
$ 0$ 0
Nejnižší za 24 h
$ 0
$ 0$ 0
Nejvyšší za 24 h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.0019544
$ 0.0019544$ 0.0019544

$ 0
$ 0$ 0

+0.70%

-0.93%

-7.53%

-7.53%

Cena ANT COLONY (ANTS) v reálném čase je --. Za posledních 24 hodin se ANTS obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena ANTS v historii je $ 0.0019544, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena ANTS se za poslední hodinu změnila o +0.70%, za 24 hodin o -0.93% a za posledních 7 dní o -7.53%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu ANT COLONY (ANTS)

$ 12.88K
$ 12.88K$ 12.88K

--
----

$ 12.88K
$ 12.88K$ 12.88K

999.10M
999.10M 999.10M

999,102,160.356059
999,102,160.356059 999,102,160.356059

Aktuální tržní kapitalizace ANT COLONY je $ 12.88K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu ANTS je 999.10M, přičemž celková zásoba je 999102160.356059. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 12.88K.

Historie cen v USD pro ANT COLONY (ANTS)

Během dnešního dne byla změna ceny ANT COLONY na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny ANT COLONY na USD  $ 0.
Za posledních 60 dní byla změna ceny ANT COLONY na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny ANT COLONY na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0-0.93%
30 dní$ 0-28.50%
60 dní$ 0-36.19%
90 dní$ 0--

Co je ANT COLONY (ANTS)

A group where we all pretend to be ants in an ant colony. There are big groups like that on FB. We recreate it on X and have our own token. It is a fully community driven fun project with a very engaged members. We are growing like a colony and our sthrenght lies in our commitment, cooperation and determination. We work, eat, drink and protect our queen together. It's one for all, and all for the colony.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj ANT COLONY (ANTS)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny ANT COLONY (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít ANT COLONY (ANTS) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva ANT COLONY (ANTS) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro ANT COLONY.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny ANT COLONY!

ANTS na místní měny

Tokenomika pro ANT COLONY (ANTS)

Pochopení tokenomiky ANT COLONY (ANTS) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu ANTS hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně ANT COLONY (ANTS)

Jakou hodnotu má dnes ANT COLONY (ANTS)?
Aktuální cena ANTS v USD je 0 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena ANTS v USD?
Aktuální cena ANTS v USD je $ 0. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace ANT COLONY?
Tržní kapitalizace ANTS je $ 12.88K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem ANTS v oběhu?
Objem ANTS v oběhu je 999.10M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) ANTS?
ANTS dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.0019544 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) ANTS?
ANTS dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0 USD.
Jaký je objem obchodování ANTS?
Aktuální 24hodinový objem obchodování ANTS je -- USD.
Dosáhne ANTS letos vyšší ceny?
ANTS může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenANTS, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 19:26:00 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se ANT COLONY (ANTS)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

