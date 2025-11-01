BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena AnonymousCodingCult je 0.096451 USD. Sledujte aktualizace cen ACC v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend ACC.

Více informací o ACC

Informace o ceně ACC

Co je to ACC

Oficiální webové stránky ACC

Tokenomika pro ACC

Předpověď cen ACC

AnonymousCodingCult Cena (ACC)

Aktuální cena 1 ACC na USD

$0.09695
+1.00%1D
USD
Graf aktuální ceny AnonymousCodingCult (ACC)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 16:38:36 (UTC+8)

Informace o ceně AnonymousCodingCult (ACC) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.095882
Nejnižší za 24 h
$ 0.100461
Nejvyšší za 24 h

$ 0.095882
$ 0.100461
$ 0.188123
$ 0.02861669
-0.43%

+0.38%

-9.22%

-9.22%

Cena AnonymousCodingCult (ACC) v reálném čase je $0.096451. Za posledních 24 hodin se ACC obchodoval v rozmezí od minima $ 0.095882 do maxima $ 0.100461, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena ACC v historii je $ 0.188123, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.02861669.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena ACC se za poslední hodinu změnila o -0.43%, za 24 hodin o +0.38% a za posledních 7 dní o -9.22%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu AnonymousCodingCult (ACC)

$ 656.11K
--
$ 656.11K
6.80M
6,802,323.319477
Aktuální tržní kapitalizace AnonymousCodingCult je $ 656.11K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu ACC je 6.80M, přičemž celková zásoba je 6802323.319477. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 656.11K.

Historie cen v USD pro AnonymousCodingCult (ACC)

Během dnešního dne byla změna ceny AnonymousCodingCult na USD  $ +0.00036478.
Za posledních 30 dní byla změna ceny AnonymousCodingCult na USD  $ -0.0181894915.
Za posledních 60 dní byla změna ceny AnonymousCodingCult na USD  $ -0.0211781608.
Za posledních 90 dní byla změna ceny AnonymousCodingCult na USD  $ +0.040004852486555426.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ +0.00036478+0.38%
30 dní$ -0.0181894915-18.85%
60 dní$ -0.0211781608-21.95%
90 dní$ +0.040004852486555426+70.87%

Co je AnonymousCodingCult (ACC)

Anonymous Coding Cult (ACC) is a privacy-focused ecosystem built on the Solana blockchain. The project develops a suite of Telegram bots and mini-apps that provide practical, real-world utility for cryptocurrency users, with a core emphasis on user privacy and anonymous transactions. These include tools for purchasing gift cards, obtaining virtual credit cards, conducting cross-chain swaps via Monero, and running on-chain contests and volume strategies. ACC operates with a transparent, zero-tax contract and aims to deliver accessible, privacy-preserving blockchain tools without requiring personal data or KYC. All core utilities are integrated into Telegram for global accessibility.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj AnonymousCodingCult (ACC)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny AnonymousCodingCult (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít AnonymousCodingCult (ACC) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva AnonymousCodingCult (ACC) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro AnonymousCodingCult.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny AnonymousCodingCult!

ACC na místní měny

Tokenomika pro AnonymousCodingCult (ACC)

Pochopení tokenomiky AnonymousCodingCult (ACC) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu ACC hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně AnonymousCodingCult (ACC)

Jakou hodnotu má dnes AnonymousCodingCult (ACC)?
Aktuální cena ACC v USD je 0.096451 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena ACC v USD?
Aktuální cena ACC v USD je $ 0.096451. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace AnonymousCodingCult?
Tržní kapitalizace ACC je $ 656.11K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem ACC v oběhu?
Objem ACC v oběhu je 6.80M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) ACC?
ACC dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.188123 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) ACC?
ACC dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.02861669 USD.
Jaký je objem obchodování ACC?
Aktuální 24hodinový objem obchodování ACC je -- USD.
Dosáhne ACC letos vyšší ceny?
ACC může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenACC, kde najdete podrobnější analýzu.
Důležité novinky z odvětví týkající se AnonymousCodingCult (ACC)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

