Dnešní aktuální cena ANGL TOKEN je 0.00338691 USD. Sledujte aktualizace cen ANGL v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend ANGL.Dnešní aktuální cena ANGL TOKEN je 0.00338691 USD. Sledujte aktualizace cen ANGL v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend ANGL.

Více informací o ANGL

Informace o ceně ANGL

Bílá kniha pro ANGL

Oficiální webové stránky ANGL

Tokenomika pro ANGL

Předpověď cen ANGL

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo ANGL TOKEN

ANGL TOKEN Cena (ANGL)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 ANGL na USD

$0.00338691
$0.00338691$0.00338691
+0.50%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny ANGL TOKEN (ANGL)
Poslední aktualizace stránky: 2025-10-05 18:30:25 (UTC+8)

Informace o ceně ANGL TOKEN (ANGL) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.00332667
$ 0.00332667$ 0.00332667
Nejnižší za 24 h
$ 0.00383102
$ 0.00383102$ 0.00383102
Nejvyšší za 24 h

$ 0.00332667
$ 0.00332667$ 0.00332667

$ 0.00383102
$ 0.00383102$ 0.00383102

$ 0.01037575
$ 0.01037575$ 0.01037575

$ 0
$ 0$ 0

-1.14%

+0.53%

+7.82%

+7.82%

Cena ANGL TOKEN (ANGL) v reálném čase je $0.00338691. Za posledních 24 hodin se ANGL obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00332667 do maxima $ 0.00383102, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena ANGL v historii je $ 0.01037575, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena ANGL se za poslední hodinu změnila o -1.14%, za 24 hodin o +0.53% a za posledních 7 dní o +7.82%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu ANGL TOKEN (ANGL)

$ 728.25K
$ 728.25K$ 728.25K

--
----

$ 3.39M
$ 3.39M$ 3.39M

215.00M
215.00M 215.00M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Aktuální tržní kapitalizace ANGL TOKEN je $ 728.25K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu ANGL je 215.00M, přičemž celková zásoba je 1000000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 3.39M.

Historie cen v USD pro ANGL TOKEN (ANGL)

Během dnešního dne byla změna ceny ANGL TOKEN na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny ANGL TOKEN na USD  $ -0.0002458862.
Za posledních 60 dní byla změna ceny ANGL TOKEN na USD  $ -0.0007853783.
Za posledních 90 dní byla změna ceny ANGL TOKEN na USD  $ -0.0035253445235230275.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0+0.53%
30 dní$ -0.0002458862-7.25%
60 dní$ -0.0007853783-23.18%
90 dní$ -0.0035253445235230275-51.00%

Co je ANGL TOKEN (ANGL)

$ANGL is a decentralized utility token that powers the Angel Twin ecosystem, combining artificial intelligence and blockchain to enable user ownership of AI-driven automation, content, and identity. It facilitates secure, real-time AI interactions while allowing individuals, creators, and businesses to monetize AI services and participate in the growing AI economy. The project aims to make AI accessible, transparent, and financially rewarding for global users.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Předpověď ceny ANGL TOKEN (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít ANGL TOKEN (ANGL) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva ANGL TOKEN (ANGL) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro ANGL TOKEN.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny ANGL TOKEN!

ANGL na místní měny

Tokenomika pro ANGL TOKEN (ANGL)

Pochopení tokenomiky ANGL TOKEN (ANGL) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu ANGL hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně ANGL TOKEN (ANGL)

Jakou hodnotu má dnes ANGL TOKEN (ANGL)?
Aktuální cena ANGL v USD je 0.00338691 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena ANGL v USD?
Aktuální cena ANGL v USD je $ 0.00338691. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace ANGL TOKEN?
Tržní kapitalizace ANGL je $ 728.25K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem ANGL v oběhu?
Objem ANGL v oběhu je 215.00M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) ANGL?
ANGL dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.01037575 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) ANGL?
ANGL dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0 USD.
Jaký je objem obchodování ANGL?
Aktuální 24hodinový objem obchodování ANGL je -- USD.
Dosáhne ANGL letos vyšší ceny?
ANGL může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenANGL, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-10-05 18:30:25 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se ANGL TOKEN (ANGL)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-04 13:39:16Data na blockchainu
Spotové ETF na Ethereum v USA zaznamenalo včera čistý příliv 233,5 milionu dolarů
10-04 11:26:38Novinky z odvětví
Emise USDC překračuje 75 miliard, tržní podíl dosahuje 24,9 %
10-03 10:20:00Novinky z odvětví
Celková tržní kapitalizace kryptoměn se vrací nad 4,2 bilionu dolarů, s 24hodinovým nárůstem o 2,3 %
10-03 05:17:00Novinky z odvětví
Bitcoin poprvé od poloviny srpna překonává hranici 120 000 dolarů
10-01 14:11:00Novinky z odvětví
Včera zaznamenaly americké spotové ETF na Ethereum čisté přítoky ve výši 127,5 milionu dolarů, zatímco spotové ETF na Bitcoin zaznamenaly čisté přítoky ve výši 430 milionů dolarů
09-30 18:14:00Novinky z odvětví
Současné sazby financování na hlavních CEX a DEX naznačují, že trh je neutrální s mírně medvědím náklonem

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.